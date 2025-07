Opens in new window

Lamine Yamal eligió su once ideal del Barcelona con dos argentinos: ¿quiénes son?

A un día de cumplir 18 años, el crack culé armó su equipo ideal. Mirá el video en la nota.

Lamine Yamal; Barcelona. Foto: Reuters.

Lamine Yamal, a un día de su cumpleaños 18, eligió su once ideal del Barcelona y en dicho equipo optó por dos figuras argentinas.

Con su corta edad y sin haber visto gran parte de los cracks que vistieron la camiseta blaugrana, el español basó su formación en los grandes equipos de Pep Guardiola y Luis Enrique, que marcaron una época en el fútbol mundial.

En el arco, Lamine no tuvo dudas: “En portería digo Víctor Valdés, porque en mi cabeza es el portero más histórico que hemos tenido y el que yo he visto jugar”, decía firmemente. “En defensa, digo Gerard Piqué, Puyol y Mascherano”, continuaba.

Allí, el joven talento ubicó al primer argentino en la formación. Masche se ubicó de central en el Barsa multicampeón y se lució por su entendimiento de juego y su velocidad para cerrar y cruzar al lateral.

Despedida de Mascherano del Barcelona (Reuters)

“En el centro del campo, Xavi, Iniesta y Busquets, obviamente.. y pondré a Ronaldinho, porque arriba ya sé a quién pondré y no tendré espacio”, afirmó.

“Arriba Messi obviamente, y quería poner a Neymar porque es mi jugador favorito y de delantero a Luis Suárez, para mi es top”, concluía.

Lamine Yamal y Lionel Messi. Foto: redes sociales.

El “sucesor” no podía olvidarse del capitán argentino en su once. Leo aparece como el otro nacional en las filas que, por edad, posiblemente no tenga a Maradona, Cruyff o Romario, entre otros.