Soccer Football - LaLiga - FC Barcelona v Deportivo Alaves - Spotify Camp Nou, Barcelona, Spain - November 29, 2025 FC Barcelona's Lamine Yamal in action REUTERS/Albert Gea Foto: REUTERS

El barcelonista Lamine Yamal sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que pone punto final a su temporada en LaLiga, pero no compromete su presencia en el Mundial, según ha confirmado el FC Barcelona.

El club catalán ha informado de que Lamine Yamal, que se lesionó en el minuto 40 del partido ante el Celta, justo después de marcar el penal que le dio la victoria a su equipo (1-0), seguirá un tratamiento.

La lesión de Lamine Yamal

Este tipo de lesiones, en función de la gravedad de las mismas, pueden suponer una baja entre cuatro y ocho semanas. Lamine Yamal se perderá, por lo tanto, los seis partidos que restan para el final de LaLiga, pero estará en disposición de jugar el Mundial con España. La selección española se estrenará contra Cabo Verde el 15 de junio.

Se conoció el parte médico de Lamine Yamal: ¿jugará el Mundial? Foto: Instagram/lamineyamal

Con el Barça, que tiene nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid, con seis partidos por jugarse, Lamine Yamal se perderá los encuentros ante el Getafe, Osasuna, Real Madrid, Alavés, Betis y Valencia.

Esta es la segunda lesión del extremo de Rocafonda desde el inicio del curso, cuando tuvo problemas por una pubalgia. Entonces se perdió ya seis partidos, cinco debido a esa dolencia y otro más por sanción.

En esos partidos, el Barça sumó cinco victorias -frente al Newcastle (1-2), el Valencia (6-0), el Getafe (3-0), el Oviedo (1-3) y el Slavia Praga (2-4)- y una única derrota, contra el Sevilla (4-1).