Último baile antes del Mundial: Fecha, sede y el historial para la Finalissima entre Argentina y España

La CONMEBOL y la UEFA definieron el viernes 27 de marzo como la fecha clave para el cruce de campeones. El Estadio de Lusail volverá a vibrar con la Albiceleste ante la Roja en un duelo que promete paralizar el planeta.

Expectativa por la Finalissima entre la Selección Argentina y España. Fotos: EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Ana Escolar

El partido por la obtención de la Finalissima ya tiene fecha en el calendario. CONMEBOL y UEFA confirmaron el día que los campeones de la Copa América y la Eurocopa se enfrentarán. Argentina y España, fuertes candidatos a quedarse con el Mundial 2026, se verán las caras apenas unos meses antes del comienzo de la competición más prestigiosa del fútbol.

El partido se disputará el viernes 27 de marzo en el Estadio de Lusail de Doha. El escenario trae buenos recuerdos al seleccionado argentino: allí venció a México, Países Bajos, Croacia y Francia en la Copa del Mundo 2022.

El trofeo que levantará el campeón de la Finalissima. Foto: NA

Será una oportunidad ideal para que ambos conjuntos se midan entre sí y den cuenta de su performance en la previa del Mundial. En caso de que salgan primeros en sus grupos y avancen cada fase, España y Argentina podrían protagonizar el partido definitorio en Estados Unidos, por lo que el duelo de Lusail podría ser una final anticipada.

La Finalissima es una competición que enfrenta al campeón de la Copa América con el campeón de la Eurocopa. Se jugó nada más que tres veces: 1985, 1993 y 2022, y Argentina es la máxima ganadora del certamen. Se coronó en 1993, frente a Dinamarca, y en 2022, frente a Italia. El otro campeón fue Francia, en 1985 ante Uruguay.

Argentina, campeón de Finalissima 2022. Foto: Reuters (David Klein)

¿Cómo llega cada equipo al partido?

En este caso, España llega tras haberse consagrado campeón de la Eurocopa 2024, con una actuación soberbia de Lamine Yamal, que en aquel momento solo contaba con 16 años y logró cosechar 4 asistencias y un golazo infernal en las semifinales contra Francia, que sirvió para dar vuelta el encuentro.

Por su parte, Argentina llega para jugar el torneo por segunda vez consecutiva. El conjunto de Scaloni consiguió el bicampeonato de América tras vencer a Colombia por 1-0, en un partido que el capitán, Lionel Messi, tuvo que salir con una lesión en el tobillo, y sus compañeros honraron el legado del “Diez" en la Selección.

Además, el encuentro tendrá la particularidad de ser un enfrentamiento entre el primero y el segundo del Ranking FIFA. La Roja lidera este ranking gracias a sus triunfos en las Eliminatorias Europeas, donde terminó primero e invicto en su grupo.

La Albiceleste domina la estadística histórica frente a España. Los datos cuantifican un total de catorce encuentros, con seis victorias para Argentina y cinco para España y tres empates. Sin embargo, el último antecedente favorece al conjunto ibérico: un recordado 6-1 en un amistoso previo al Mundial de Rusia 2018.

El partido previo al Mundial 2018

Si contabilizamos partidos por competiciones oficiales, las selecciones solo se vieron la cara una vez. Fue en el accidentado Mundial de Inglaterra 1966, donde las polémicas protagonizaron cada uno de los partidos. Aquella vez, la Argentina llegaría a la competencia en un contexto desastroso, casi sin Cuerpo Técnico y con un plantel que se armaba a los tumbos. Sin embargo, consiguió la victoria por 2-1 frente a La Furia, que venía de campeonar en la Eurocopa 1964, con una actuación magistral de Luis “Artillero” Artime.