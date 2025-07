Opens in new window

La increíble historia de Franco Nicola, rival de Boca en la Copa Argentina: sus abuelos estuvieron en la tragedia de Los Andes

Aunque Nicola jamás pudo conocer a sus abuelos, el accidente de avión en la cordillera marcó a su familia para siempre.

Franco Nicola, nieto de dos víctimas de la tragedia de Los Andes. Foto: Instagram @frankitonicola

El partido que enfrentará a Boca contra Atlético Tucumán por los 16avos de final de la Copa Argentina, tendrá en Franco Nicola uno de sus protagonistas.

El futbolista uruguayo llegó a Atlético Tucumán hace un año y se hizo conocido, entre otras cosas, por el golazo que le metió a River Plate. Mañana, una buena actuación en el partido frente al Xeneize, puede provocar que los principales equipos del fútbol argentino pongan su atención en el nieto de dos protagonistas de la tragedia de Los Andes.

Franco Nicola, futbolista de Atético Tucumán. Foto: Instagram @frankitonicola

Más allá de su buen presente, Nicola tiene una historia muy particular, que está vinculada a la tragedia de Los Andes, en la que un avión que llevaba un equipo de rugby se estrelló en la cordillera.

En ese vuelo estaban sus abuelos, Francisco, entonces médico del equipo de rugby Old Christians, y de su esposa Ester Horta Pérez, que lo acompañaba en el viaje, cuando tenían solo 40 años.

Los abuelos de Franco Nicola, fallecidos en la tragedia de Los Andes

Si bien Franco nunca los conoció, la historia de sus abuelos está muy presente en su familia: “Siempre trataron de informarnos sobre nuestros abuelos que fallecieron en el accidente. Siempre nos decían que leyéramos el libro, que es algo cercano a la familia y también vimos juntos la película. Obviamente que fue difícil para todos”, le contó al diario El País el jugador que estuvo en el estreno de la película La sociedad de la nieve.

En la Avant Premier del film, indicó que se le vinieron muchos pensamientos y supo comprender el sufrimiento de su padre y sus tíos: “Obviamente que es el doble de difícil para mi viejo y sus hermanos, que quedaron huérfanos. Yo hoy en día no me imagino vivir con mis hermanas y sin mis padres. Si lo imagino y lo pienso, es una locura. En el estreno de la película se me cayó una lágrima cuando vi a mi padre con los ojos llorosos”.