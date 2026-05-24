Los memes de la final entre River y Belgrano. Foto: Captura X

River Plate y Belgrano disputaron este domingo 24 de mayo la final del Torneo Apertura 2026, que le dio al conjunto cordobés su primer título nacional.

Como suele suceder en cada partido de tamaña importancia, las redes sociales se llegaron de memes, mensajes y risas por el partido en el Mario Alberto Kempes.

Desde el morbo por el descenso en 2011 hasta burlas a Boca por soñar con un triunfo del “Pirata”, a continuación te mostramos los mejores memes de la final entre el “Millonario” y el “Pirata”.

Los mejores memes de River vs Belgrano por el Torneo Apertura

Los memes del partido entre River y Belgrano. Foto: Captura X

Los memes del partido entre River y Belgrano. Foto: Captura X

Los memes de la final entre River y Belgrano. Foto: Captura X

Los memes de la final entre River y Belgrano. Foto: Captura X

Los memes de la final del Torneo Apertura entre River y Belgrano. Foto: Captura X

Los memes de la final del Torneo Apertura entre River y Belgrano. Foto: Captura X

Los memes de la final del Torneo Apertura entre River y Belgrano. Foto: Captura X

Los memes de la final del Torneo Apertura entre River y Belgrano. Foto: Captura X

Los memes de la final entre River y Belgrano. Foto: Captura X

Los memes de la final entre River y Belgrano. Foto: Captura X

Los memes de la final entre River y Belgrano. Foto: Captura X

Los memes de la final entre River y Belgrano. Foto: Captura X

Los memes de la final entre River y Belgrano. Foto: Captura X

Los memes de la final entre River y Belgrano. Foto: Captura X