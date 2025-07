Opens in new window

Murió una gloria del boxeo argentino: ¿por qué le decían “Locomotora” a Alejandra Oliveras?

La mujer de 47 años falleció a causa de un ACV isquémico. Los detalles de un apodo histórico para los fanáticos del boxeo en Argentina.

Alejandra "Locomotora" Oliveras Foto: NA

Alejandra Oliveras pasará a la historia no solo por consagrarse como campeona mundial o convertirse en una reconocida influencer, sino también por su apodo: “Locomotora”. Sin embargo, muchos de sus fanáticos desconocen el origen detrás de ese sobrenombre.

En una entrevista con TyC Sports, explicó el origen de su apodo, que la caracterizó durante toda su vida: “Yo me lo puse papá, ¿qué mejor que te apodes vos? A mí me querían poner ‘toro ciego’ y después me querían poner ‘autito chocador’. ¡No!, les dije, yo no soy ni toro ni autito chocador, yo soy la locomotora. Y yo creo que todos acá (señala el pecho), tenemos una locomotora. ¡Pa delante, carajo!“, concluyó.

Alejandra "Locomotora" Oliveras. Foto: NA.

Además de haber tenido una destacada trayectoria en el boxeo —fue campeona mundial seis veces en cinco categorías distintas—, con el paso del tiempo se consolidó como una referente en charlas motivacionales, que compartió tanto en barrios populares como en redes sociales, donde se viralizaron. Así terminó de popularizar en todo el país su apodo autoimpuesto, “Locomotora”.

Las mejores frases de Alejandra “Locomotora” Oliveras