Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

“Quise ser Tyson”: el sueño de Alejandra “Locomotora” Oliveras, la boxeadora que luchó contra la vida con puños y carisma

La ex luchadora argentina murió a los 47 años como consecuencia de un accidente cerebro vascular (ACV). A pesar de ello, dejó su huella en el mundo del boxeo y fue una inspiración para muchas personas.

Alejandra Locomotora Oliveras y Mike Tyson Foto: Edición Tobías Paura / Canal 26

“Empecé a boxear por (Mike) Tyson”, confesó poco tiempo atrás Alejandra “Locomotora” Oliveras, durante una entrevista con ‘TyC Sports’, en la cual también reconoció que la pobreza y la violencia de género fueron determinantes para “plantarse” frente a la vida, aquella que perdió este lunes a los 47 años.

En 33 ocasiones, “Locomotora” Oliveras se retiró del ring con una victoria. Sin embargo, su “cuarta” derrota, consecuencia de un accidente cerebro vascular (ACV), fue fatal. Si bien venía demostrando mejoras, tras permanecer estable el fin de semana, la ex boxeadora bajó su guardia tras 14 días de combate.

Alejandra “Locomotora” Oliveras murió a los 47 años. Foto: X @giraltpablo

“¡Luchá, luchá, vos podés, vos podés!”, era una inspiradora frase que expresaba “Locomotora” en muchos de sus videos motivacionales, enviándoles un claro mensaje de apoyo a muchas mujeres que, diariamente, sufren diferentes tipos de violencia de género, aquella que padeció en carne propia Alejandra Oliveras.

“Me enamoré de una persona que parecía un príncipe azul, pero cuando quedé embarazada y me fui a vivir con él... en realidad, lo conocí. Me pegaba, pero cuando realmente dije basta, fue cuando le pegó al bebé que tenía 10 días. Le grité ‘asesino’ y me re cagó a palos. A partir de ahí, dije ‘esta es la última vez’”, recordó.

Alejandra "Locomotora" Oliveras obtuvo seis coronas mundiales. Foto: Canal 26.

Ese repudiable acto de violencia provocó que “Locomotora” diera un giro 180 grados. Una drástica vuelta para cambiar su vida y la de su hijo. “Me voy a defender. La próxima vez que me quiera pegar, me voy a defender. Yo sé que tengo fuerza, que también tengo un puño”, manifestó la oriunda de El Carmen (Jujuy).

“La persona no es el enemigo, el enemigo es el miedo. Si te defendés, ya cambia la cosa, pero si te quedás, te van a seguir pegando hasta que se cansen. Yo me defendí de él, y esa fue primera trompada”, relató la ex campeona mundial supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), sobre su cruda historia de vida.

Un símbolo de inspiración para muchas personas

Además del mundo de boxeo, donde obtuvo seis coronas mundiales, Oliveras participó en reality shows de la televisión argentina y su popularidad creció hasta transformarse en una influencer de las redes sociales, como por ejemplo en su cuenta de Instagram, donde tiene casi un millón y medio de seguidores.

Su contenido y sus mediáticas apariciones solían tener un mensaje de humor y positividad, algunas veces a costa de ella misma, pero con una espontaneidad que no pasaba desapercibida. Justamente, gracias a ello, “Locomotora” se involucró en la política en 2021, cuando se postuló a diputada nacional en Santa Fe.

Patricia Bullrich junto a Alejandro "Locomotora" Oliveras. Foto: X @PatoBullrich

A partir de la llegada al gobierno de Javier Milei, fue designada como funcionaria del Ministerio de Seguridad de la Nación, a las órdenes de Patricia Bullrich, en la Dirección Nacional de Seguridad en Eventos Deportivos. “Te vamos a recordar siempre con esa sonrisa y esa energía que te caracterizaban”, expresó Bullrich.

De esta manera, Alejandra “Locomotora” Oliveras enfrentó con sus puños a la vida, demostró que es posible resurgir de la pobreza y se ganó con un inigualable carisma el cariño de muchas personas, quienes la recordarán eternamente por sus frases motivacionales y haber cumplido uno de sus máximos sueños: “Ser Tyson”.