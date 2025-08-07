¿El sucesor de Lionel? Las jugadas de Ciro Messi tras el partido del Inter Miami que ilusionan a los fanáticos del fútbol

Si bien suelen salir a la luz gambetas y pases espectaculares del mayor de los hijos de Messi, Thiago, esta es una de las primeras veces que se ve en acción a Ciro.

Lionel Messi vio la destreza de su hijo menor desde las tribunas del Chase Stadium. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

El último partido del Inter Miami es noticia por muchos factores: metió su primer gol en el club Rodrigo De Paul, Luis Suárez marcó un doblete y el conjunto estadounidense se convirtió en el primer equipo de la MLS en certificar su clasificación a cuartos de final de la Leagues Cup, con ocho puntos. Pero eso no es todo, también tuvo gambetas y goles de Ciro Messi.

Es que, una vez terminada la victoria sobre Pumas de México, varios niños ingresaron al campo de juego para disfrutar del césped y divertirse con una pelota. La mayoría eran hijos y familiares de los futbolistas dirigidos por Javier Mascherano, pero el hijo menor de Lionel Messi fue quien se robó la atención de los presentes por su impresionante actuación.

Ciro Messi. Foto: Instagram @antonelaroccuzzo

Con tan solo 7 años, Ciro quedó en el centro de la escena tras protagonizar una serie de jugadas que rápidamente fueron captadas por los hinchas que aún permanecían en el estadio. Las mismas no tardaron en viralizarse a través de las redes sociales.

Las impresionantes jugadas de Ciro Messi

En uno de los videos más compartidos, se puede observar a Ciro adelantándose a un rival, tirando la pelota larga y buscando eludir la marca. Luego, el más joven de los Messi ejecutó una gambeta precisa y encaró directo hacia el arco. Frente al portero improvisado, resolvió con una definición sutil que terminó en gol.

Uno de los goles de Ciro Messi. Video: X @M10GOAT

En otra escena, Ciro sorprendió con una jugada llena de picardía donde combinó el talento con la garra. El chico le tiró un caño a otro niño, quien no pudo evitar perder la compostura tras la acción del hijo de Messi.

La jugada más destacada de Ciro Messi. Video: X @M10GOAT

La jugada no quedó sólo en la habilidad técnica, ya que luego mantuvo el control del balón con una gambeta ante otro rival y, sin dudar, se tiró al piso para trabar la pelota ante la presión de un tercer niño.