Lionel Messi con la Selección Argentina. Foto: NA

A menos de un mes del inicio del Mundial 2026, Lionel Messi eligió un camino poco habitual para la previa: evitó la épica fácil, puso el foco en el contexto y admitió que hay selecciones que llegan más armadas que la Argentina a la cita de Estados Unidos, México y Canadá. En una charla con el conductor Pollo Álvarez, el capitán campeón del mundo fue directo: la Albiceleste va a competir, pero el escenario es tan exigente como siempre.

El mensaje de Messi no sonó a resignación, sino a realismo competitivo: “Hay que ilusionarse como se ilusiona el argentino cada vez que hay una competencia oficial”, pero entendiendo que “por delante… hay otros favoritos que llegan mejor”. En esa misma línea, remarcó que Argentina “va a ir a competir y dar el máximo”, una frase que resume el ADN de un grupo que ya probó que sabe jugar bajo presión.

Por qué Messi cree que Argentina no llega como el “principal candidato”

El 10 explicó que la Selección “llega bien”, aunque señaló un punto que puede influir en el rendimiento de cualquier equipo en la recta final: lesiones y falta de ritmo en varios futbolistas. “Cuando el grupo está junto compite, quiere siempre ganar y deja todo”, agregó, recordando que en un Mundial cada detalle pesa y que el nivel general es altísimo.

Lionel Messi, Selección Argentina vs Zambia. Foto: REUTERS

En otras palabras, Messi propone una lectura clave para la previa: no alcanza con el favoritismo histórico ni con la chapa de campeón vigente; hace falta llegar con continuidad, piezas sanas y una idea consolidada en el momento justo. Eso es lo que, según su mirada, hoy ubica a otras potencias un escalón arriba en la previa.

Los candidatos de Messi para ganar el Mundial 2026

Cuando le pidieron nombres propios, Messi no improvisó: enumeró a las selecciones que, por plantel y presente, suelen aparecer en el lote de arriba. Primero mencionó a Francia, “muy bien otra vez” y con “jugadores de muchísimo nivel”. Luego sumó a España y a Brasil, con una aclaración que dice mucho: aunque la Verdeamarela “no esté en su mejor momento”, “siempre es candidata” por su materia prima.

Después completó el mapa con las “mismas de siempre”: Alemania, Inglaterra y Portugal, a la que definió como “muy competitiva”. Y dejó una advertencia típica de los Mundiales modernos: “aparece alguna sorpresa… hay muchas selecciones de gran nivel”.

En síntesis, el “top” de Messi incluye:

Francia

España

Brasil

Alemania

Inglaterra

Portugal

Selección de Francia Foto: REUTERS

Cuándo arranca el Mundial 2026

La FIFA confirmó que el torneo comenzará el 11 de junio de 2026 (en Ciudad de México) y terminará el 19 de julio de 2026 con la final en Nueva York/Nueva Jersey. Además, será la edición más grande: 48 selecciones, 16 sedes y un calendario diseñado para optimizar traslados y descansos. Con ese marco, no sorprende que Messi pida cautela: el Mundial premia a los equipos que llegan “enteros” y castiga a los que se quedan sin margen físico o emocional.