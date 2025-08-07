Un famoso suelto en el Cilindro: Guillermo Francella reveló su disfraz para entrar a la cancha de Racing

El prestigioso actor suele tener inconvenientes para ingresar al estadio por el constante pedido de fotos y autógrafos.

Guillermo Francella, hincha fanático de Racing. Foto: NA.

Siempre ligado al fútbol y a su querido Racing Club, Guillermo Francella pasó por ESPN y opinó acerca de los temas que interpelan a todos los hinchas de La Academia. Pero eso no fue todo, también contó secretos de su faceta como hincha.

El reconocido actor argentino reveló qué técnica utiliza para entrar a las canchas desde una faceta anónima, esquivando así ser reconocido. Su peculiar estrategia nació en 2001, cuando Racing se consagró campeón del Torneo Apertura.

Guillermo Francella, hincha fanático de Racing. Foto: NA.

El 27 de diciembre de aquel año, la Academia se consagró campeón en condición de visitante ante Vélez, tras 35 años de sequía. Francella rememoró ese momentó y contó que se encontraba en la tribuna del Estadio José Amalfitani, al que accedió debido a un peculiar accesorio que utilizó a su favor.

“Como no tenía cochera, digo ‘¿dónde dejo el auto?’. ‘¿Por qué no te clavás una máscara?’, me dijo mi esposa. Encontré una de goma, de ‘The Mask’. Era verde, más notoria que mi cara. Me la clavo toda y era una cosa... Con 42° de calor, pero arranqué, con el auto y la máscara”, relató.

“Empecé a caminar y ahí sufrí el anonimato de verdad. No me dejaban pasar a ningún lado”, explicó para luego acentuar que, a medida que iba avanzando en la fila, mostraba su verdadera identidad a los supervisores colocados en cada control para así ser reconocido y conseguir llegar al estadio. "Ya en la cancha me saqué la máscara, fue inolvidable", recalcó.

Guillermo Francella y Racing, un amor interminable.

Pero esta no fue su primera y última vez. “A los mundiales siempre voy con máscara, pero más tranquilita. Para estar tranquilo, voy caminando con la gente, charlando, me abrazan... No saben quién soy”, agregó Francella.

“No me clavo la de goma, me clavo una de plastiquito”, comentó para luego mostrar una imagen de la Copa del Mundo de Brasil 2014, en la que se lo ve con una máscara celeste y blanca.

Guillermo Francella, muy enojado con la ida de Maxi Salas de Racing

El actor argentino opinó sobre el polémico traspaso de Maximiliano Salas a River y destacó que lo “mató” la decisión que tomó el ex delantero de la Academia.

“Eso fue doloroso. Todos decíamos que era la mejor delantera del fútbol argentino y la desarmaron, lamentablemente”, aseguró Francella frente a las consecuencias que dejó el último mercado de pases.

“Desconozco los motivos, no solamente habrán sido económicos. Si el chico se quiere ir, ¿qué podés hacer? Se va”, agregó luego.