Conmebol designó los árbitros para los octavos de la Libertadores y la Sudamericana: quiénes dirigen a los equipos argentinos

Varias de esas designaciones no pasaron desapercibidas, especialmente para los clubes nacionales, que reactivaron viejas polémicas con algunos jueces de renombre.

La Conmebol confirmó los árbitros designados para los partidos de ida de los octavos de final de las Copas Libertadores y Sudamericana.

Los árbitros para los octavos de la Copa Libertadores

El cruce entre River Plate y Libertad de Paraguay, que se jugará el 14 de agosto en Asunción, estará bajo la órbita del brasileño Wilton Sampaio.

En el caso de Racing, que enfrentará a Peñarol el 12 de este mes en Montevideo, el designado fue Raphael Claus, otro brasileño con amplia trayectoria continental.

Por su parte, Estudiantes de La Plata visitará a Cerro Porteño el 13 de agosto, será dirigido por el chileno Piero Maza, mientras que Vélez se medirá ante Fortaleza en Brasil con el paraguayo Derlis López.

De esta manera, las ternas arbitrales de los octavos de final serán:

Atlético Nacional vs San Pablo

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

Asistente 1: Martín Soppi (URU)

Asistente 2: Horacio Ferreiro (URU)

Cuarto árbitro: Hernán Heras (URU)

VAR: Leodán González (URU)

AVAR: Antonio García (URU)

Fortaleza vs Vélez

Árbitro: Derlis López (PAR)

Asistente 1: Roberto Cañete (PAR)

Asistente 2: Eduardo Britos (PAR)

Cuarto árbitro: Mario Díaz (PAR)

VAR: Ulises Mereles (PAR)

AVAR: José Villagra (PAR)

Flamengo vs Inter

Árbitro: Darío Herrera (ARG)

Asistente 1: Gabriel Chade (ARG)

Asistente 2: Facundo Rodríguez (ARG)

Cuarto árbitro: Nazareno Arasa (ARG)

VAR: Hernán Mastrángelo (ARG)

AVAR: Nicolás Lamolina (ARG)

Universitario vs Palmeiras

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Asistente 1: Juan Belatti (ARG)

Asistente 2: Maximiliano Del Yesso (ARG)

Cuarto árbitro: Luis Lobo (ARG)

VAR: Silvio Trucco (ARG)

AVAR: Pablo Dóvalo (ARG)

Libertad vs River

Árbitro: Wilton Sampaio (BRA)

Asistente 1: Rodrigo Correa (BRA)

Asistente 2: Bruno Boschilia (BRA)

Cuarto árbitro: Paulo Zanovelli (BRA)

VAR: Rodolpho Toski (BRA)

AVAR: Rodrigo Nunes (BRA)

Cerro Porteño vs Estudiantes de La Plata

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Asistente 1: José Retamal (CHI)

Asistente 2: Miguel Rocha (CHI)

Cuarto árbitro: Fernando Véjar (CHI)

VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)

AVAR: Benjamín Saravia (CHI)

Peñarol vs Racing

Árbitro: Raphael Claus (BRA)

Asistente 1: Bruno Pires (BRA)

Asistente 2: Rafael Alves (BRA)

Cuarto árbitro: Bruno Arleu (BRA)

VAR: Wagner Reway (BRA)

AVAR: Rodrigo Guarizo (BRA)

Botafogo vs Liga de Quito

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Asistente 1: John A. León (COL)

Asistente 2: Sebastián Vela (COL)

Cuarto árbitro: Diego Ulloa (COL)

VAR: David Rodríguez (COL)

AVAR: Keiner Jiménez (COL)

Los árbitros para los octavos de la Copa Sudamericana

El encuentro entre Universidad de Chile e Independiente, pautado para el miércoles 13 de agosto en Santiago, estará a cargo del brasileño Anderson Daronco, que no arbitraba al “Rojo” desde el recordado escándalo en la Libertadores 2018, cuando no sancionó una clara falta de Javier Pinola sobre Martín Benítez en el cruce ante River en el Monumental.

Por su parte, Godoy Cruz visitará a Atlético Mineiro el jueves 14 con el venezolano Alexis Herrera como juez principal, mientras que Ramón Abatti (Brasil) será el árbitro del choque entre Once Caldas y Huracán el martes 12 en Colombia.

El cruce argentino entre Central Córdoba de Santiago del Estero y Lanús se disputará también el jueves 14, con el peruano Kevin Ortega como responsable del arbitraje.

Las ternas arbitrales para los octavos de final:

Once Caldas vs Huracán

Árbitro: Ramón Abatti (BRA)

Asistentes: Guilherme Camino (BRA) - Neuza Back (BRA)

VAR: Daniel Nobre (BRA)

Independiente del Valle vs Mushuc Runa

Árbitro: Gery Vargas (BOL)

Asistentes: José Antelo y Edwar Saavedra (BOL)

VAR: Jorge Justiniano (BOL)

América de Cali vs Fluminense

Árbitro: Cristian Garay (CHI)

Asistentes: Alejandro Molina y Carlos Poblete (CHI)

VAR: Juan Lara (CHI)

Bolívar vs Cienciano

Árbitro: Jhon Ospina (COL)

Asistentes: Jhon Gallego y Roberto Padilla (COL)

VAR: José Ortiz (COL)

Alianza Lima vs Universidad Católica

Árbitro: Leandro Rey Hilfer (ARG)

Asistentes: Cristian Navarro y Gisela Trucco (ARG)

VAR: Héctor Paletta (ARG)

Universidad de Chile vs Independiente

Árbitro: Anderson Daronco (BRA)

Asistentes: Danilo Manis y Nailton Souza (BRA)

VAR: Edina Alves (BRA)

Atlético Mineiro vs Godoy Cruz

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Asistentes: Lubin Torrealba y Alberto Ponte (VEN)

VAR: Carlos Orbe (ECU)

Central Córdoba vs Lanús