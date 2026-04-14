EN VIVO | Liverpool vs. PSG por Champions League 2025-2026: minuto a minuto del partido
El partido se juega desde las 16:00 en el Anfield.
37´ Cambio en PSG
Entra Lucas Hernández y abandona Nuno Mendes.
35´ Córner para PSG
Ejecuta el tiro de esquina Ousmane Dembélé.
35´ ¡PSG se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Khvicha Kvaratskhelia fue bloqueado por Ibrahima Konaté.
31´ Córner para Liverpool
Ejecuta el tiro de esquina Mohamed Salah.
30´ ¡Liverpool se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Mohamed Salah fue bloqueado por Marquinhos.
30´ ¡Liverpool se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Alexander Isak fue bloqueado por Matvey Safonov.
29´ Cambio en Liverpool
Entra Mohamed Salah y abandona Hugo Ekitike.
21´ Fuera de juego en Liverpool
Posición adelantada de Alexander Isak.
15´ ¡Liverpool se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ryan Gravenberch fue bloqueado por .
16´ Saque de arco para Liverpool
Desde el fondo la pone en juego Giorgi Mamardashvili.
16´ ¡Tiro desviado de PSG!
Disparo de Ousmane Dembélé y el remate se va afuera.
9´ ¡PSG se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Nuno Mendes fue bloqueado por Giorgi Mamardashvili.
6´ ¡Liverpool se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Alexander Isak fue bloqueado por Matvey Safonov.
6´ Córner para Liverpool
Ejecuta el tiro de esquina Dominik Szoboszlai.
3´ ¡PSG se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Khvicha Kvaratskhelia fue bloqueado por Giorgi Mamardashvili.
2´ ¡PSG se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Vitinha fue bloqueado por Virgil van Dijk.
2´ Córner para PSG
Ejecuta el tiro de esquina Désiré Doué.
2´ ¡PSG se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Warren Zaire Emery fue bloqueado por Ibrahima Konaté.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Anfield, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Liverpool y PSG por Champions League 2025-2026 será arbitrado por Maurizio Mariani.
Formación confirmada de Liverpool
Titulares
- (25) Giorgi Mamardashvili
- (30) Jeremie Frimpong
- (6) Milos Kerkez
- (5) Ibrahima Konaté
- (4) Virgil van Dijk
- (38) Ryan Gravenberch
- (10) Alexis Mac Allister
- (8) Dominik Szoboszlai
- (7) Florian Wirtz
- (22) Hugo Ekitike
- (9) Alexander Isak
Suplentes
- (74) Kornel Misciur
- (28) Freddie Woodman
- (2) Joe Gomez
- (65) Amara Nallo
- (26) Andrew Robertson
- (42) Treymaurice Nyoni
- (14) Federico Chiesa
- (18) Cody Gakpo
- (17) Curtis Jones
- (73) Rio Ngumoha
- (11) Mohamed Salah
Entrenador: Arne Slot
Formación confirmada de PSG
Titulares
- (39) Matvey Safonov
- (5) Marquinhos
- (2) Achraf Hakimi
- (51) Willian Pacho
- (25) Nuno Mendes
- (87) João Neves
- (17) Vitinha
- (33) Warren Zaire Emery
- (10) Ousmane Dembélé
- (14) Désiré Doué
- (7) Khvicha Kvaratskhelia
Suplentes
- (30) Lucas Chevalier
- (89) Renato Marin
- (21) Lucas Hernández
- (4) Lucas Beraldo
- (6) Ilya Zabarnyi
- (27) Dro Fernández
- (19) Lee Kangin
- (24) Senny Mayulu
- (29) Bradley Barcola
- (49) Ibrahim Mbaye
- (9) Gonçalo Ramos
Entrenador: Luis Enrique
Así va la tabla de posiciones de Champions League 2025-2026.
¿Quién transmite el partido de Liverpool y PSG?
Argentina: Disney+ Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Liverpool vs. PSG por la Champions League 2025-2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Liverpool recibe a PSG en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 16:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.