Show de goles en la Champions League:

Real Madrid le ganó a Manchester City por la Champions League. Foto: REUTERS

La Champions League cerró su primera tanda de partidos de vuelta de los octavos de final con un show de goles: se registraron 13 tantos en tan solo 4 encuentros.

Sporting de Lisboa, Real Madrid, Paris Saint-Germain y Arsenal superaron a Bodo/Glimt, Manchester City, Chelsea y Bayer Leverkusen, respectivamente, y avanzaron a los cuartos de final.

A continuación, un resumen de los partidos de cuartos de final de la Champions League disputados hoy martes 17 de marzo.

Sporting terminó con el sueño del Bodo/Glimt

El Sporting logró este martes una remontada histórica en el tiempo extra y selló su pase a cuartos de con una goleada 5-0 frente al Bodo/Glimt. Los goles del equipo portugués, que había perdido 3-0 en la ida, fueron de Gonçalo Inácio, Pote, Luis Suárez (de penal), Maxi Araújo y Rafael Nel.

Sporting le ganó a Bodo/Glimt por la Champions League. Foto: REUTERS

De esta manera, el conjunto de Lisboa avanzó de fase con un global de 5-3. En cuartos de final, se enfrentará al Arsenal de Inglaterra.

Real Madrid tachó al Manchester City

Después del 3-0 en España, Real Madrid le ganó 2-1 al Manchester City como visitante y selló su clasificación a cuartos de final con un global de 5-1.

Real Madrid le ganó a Manchester City por la Champions League. Foto: REUTERS

Los goles en el Etihad Stadium fueron de Vinicius Jr por duplicado (uno de penal) y Erling Haaland. Bernardo Silva fue expulsado al inicio del partido.

En la próxima instancia, los de Álvaro Arbeloa enfrentarán al ganador del duelo entre Bayern Múnich y Atalanta, cuyo partido de ida terminó 6-1 para los alemanes.

PSG destrozó a un Chelsea diezmado

El Paris Saint-Germain supero el trámite tras el 5-2 de la ida y ganó sin despeinarse al Chelsea por 0-3 gracias a los goles de Khvicha Kvaratskhelia y Bradley Barcola -ambos en los primeros quince minutos- y de Senny Mayulu.

En cuartos de final, enfrentará al ganador del duelo entre Galatasaray (1) y Liverpool (0).

PSG le ganó a Chelsea por la Champions League. Foto: REUTERS

Arsenal se recompuso y dejó en el camino al Leverkusen

Después del 1-1 en Alemania, Arsenal se hizo fuerte en Inglaterra y venció 2-0 a Bayer Leverkusen gracias a los goles de Eberechi Eze y Declan Rice, suficientes para un global de 3-1 y avanzar a cuartos de final, donde chocará contra el Sporting de Lisboa.

Arsenal le ganó a Bayer Leverkusen por la Champions League. Foto: REUTERS

Los próximos partidos de la Champions League

Miércoles 18 de marzo

Barcelona vs Newcaslte (global 1-1): a las 15.45

Liverpool vs Galatasaray (global 0-1): a las 17

Bayern Múnich vs Atalanta 8global 6-1): a las 17

Tottenham vs Atlético de Madrid (global 2-5): a las 17

*Todos los horarios corresponden a la Argentina