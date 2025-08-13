Huracán cayó en Colombia ante Once Caldas y deberá dar vuelta la serie en el Ducó para seguir en la Copa Sudamericana

Cayó 1 a 0 en Manizales con gol de Dayro Moreno de penal. El Globo no hizo pie pero gracias a Galíndez sigue vivo en la serie.

Copa Sudamericana, Once Caldas vs. Huracán Foto: EFE

Huracán cayó por 1 a 0 con Once Caldas en Colombia por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El autor del único gol de la tarde-noche colombiana fue Dayro Moreno, que convirtió de penal a los 11 minutos del complemento.

El “Globo” deberá remontar en el partido de vuelta, a disputarse el próximo martes 19 de agosto a las 19:00 horas en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

La crónica del partido

La primera llegada del partido fue para el equipo argentino, luego de una presión alta, con un remate desde el borde del área de Juan Bisanz, que buscó un tiro bajo y cruzado que se fue cerca del palo.

El elenco colombiano empezó a dominar el partido con el correr de los minutos y tuvo su primera llegada de peligro a los siete minutos, con una jugada colectiva desde el medio hacia la derecha en la que Luis Sánchez abrió para el remate de Michael Barrios, cuyo disparo alto al segundo palo fue contenido por Hernán Galíndez.

A los 16 minutos, un pase largo a la espalda de la defensa del Globo volvió a asistir a Barrios, quien quedó mano a mano por el costado derecho pero no pudo vencer a Galíndez con un remate bajo y cruzado.

Solo un minuto más tarde, un centro desde la derecha permitió el cabezazo del defensor Kevin Cuesta, sobre el segundo palo, cuyo frentazo bajo no superó la oposición del arquero ecuatoriano.

En su primer ataque de peligro del segundo tiempo, Once Caldas alcanzó el gol del triunfo. A los 11 minutos, Dayro Moreno aprovechó un penal, otorgado por una falta de César Ibáñez sobre Michael Barrios, y cruzó un remate bajo con el pie derecho, para convertir el 1-0.

En 22 minutos de la segunda etapa, Leonardo Gil avanzó por derecha y filtró un buen pase para Luciano Giménez, cuyo remate bajo y cruzado fue contenido por el arquero James Aguirre.

El local volvió a acercarse al gol a los 34 minutos, por medio de un remate lejano de Mateo García, que tenía potencia pero salió al medio y fue tapado por Galíndez.