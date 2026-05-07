Blooming Vs RB Bragantino Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Blooming vs. RB Bragantino, por Copa Sudamericana 2026? El partido se juega este Jueves, 07/05/2026, a partir de las 21:30hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, ubicado en Santa Cruz.

¿Por dónde ver en vivo Blooming vs. RB Bragantino, por Copa Sudamericana 2026? El encuentro entre Blooming y RB Bragantino se podrá ver en directo por DGO, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Blooming vs. RB Bragantino, por Copa Sudamericana 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Menéndez Laos, Augusto, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Blooming y RB Bragantino por Copa Sudamericana 2026. La pelota comenzará a rodar a las 21:30 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz.