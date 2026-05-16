Tri-Rail, el tren “mundialista” para ver a Lionel Messi en Miami. Foto: Wikipedia

El crecimiento de Inter Miami CF no solo revolucionó el fútbol en el sur de Florida, sino también la manera en la que miles de personas se trasladan para asistir a los partidos en el nuevo Nu Stadium. En pocas semanas, el sistema ferroviario Tri-Rail pasó de ser una alternativa secundaria a convertirse en uno de los protagonistas inesperados de la experiencia deportiva y turística en Miami.

El Tri-Rail logró captar a fanáticos que llegan desde distintos puntos de los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach. Foto: Secret Miami

Con un pase de apenas US$5 para viajes ilimitados durante los fines de semana y beneficios exclusivos dentro del estadio, el tren logró captar a fanáticos que llegan desde distintos puntos de los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach. La combinación entre ahorro, conectividad y practicidad transformó al Tri-Rail en una opción cada vez más popular para quienes buscan evitar el caos vehicular de los grandes eventos deportivos.

Tri-Rail en Miami: cuánto cuesta el pase para ir a ver a Inter Miami

El atractivo principal del sistema es el pase especial de fin de semana, que permite viajar ilimitadamente durante todo el día por apenas US$5. Esto les da a los visitantes la posibilidad de llegar temprano, recorrer distintas zonas del sur de Florida y regresar después del partido sin pagar costos adicionales.

El atractivo principal es el pase especial de fin de semana, que permite viajar ilimitadamente todo el día por apenas US$5. Foto: Secret Miami

Además, Inter Miami CF sumó un incentivo adicional para fomentar el uso del transporte público: quienes lleguen al estadio utilizando Tri-Rail reciben un crédito de US$10 para consumir alimentos y bebidas dentro del estadio. Para acceder al beneficio, los pasajeros deben presentar el boleto de tren junto al comprobante de viaje en el sector de Atención al Cliente del estadio.

El ahorro económico resulta significativo si se compara con el estacionamiento del Nu Stadium, cuyas tarifas comienzan en US$45. En partidos disputados entre semana, el costo del boleto ida y vuelta en Tri-Rail oscila entre US$5 y US$17,50 dependiendo de la distancia recorrida.

Cómo llegar al Nu Stadium desde el Aeropuerto Internacional de Miami

Uno de los puntos más valorados por turistas y residentes es la facilidad del recorrido. La estación de destino es el Miami Intermodal Center, ubicado junto al Aeropuerto Internacional de Miami. Desde allí, el estadio se encuentra a apenas diez minutos caminando, en un trayecto de aproximadamente media milla completamente señalizado.

El Nu Stadium se encuentra a apenas diez minutos caminando del Aeropuerto Internacional de Miami. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Para personas con movilidad reducida, el sistema dispone además de una zona de shuttle ADA con asistencia específica para facilitar el traslado hasta el estadio.

El éxito operativo quedó reflejado el 25 de abril, cuando el sistema registró 9.854 viajes totales, convirtiéndose en el segundo sábado con mayor cantidad de pasajeros en toda la historia del servicio ferroviario, según informó la Autoridad Regional de Transporte del Sur de Florida (SFRTA).

Mundial 2026 en Miami: el plan de transporte para los partidos internacionales

El próximo gran desafío para el sistema llegará durante el verano boreal de 2026, cuando Miami sea una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La SFRTA ya anticipó que habrá servicios especiales para los siete partidos programados en la ciudad, aunque los detalles operativos todavía no fueron anunciados oficialmente.

El Nu Stadium cuenta con conexión mediante otros sistemas de transporte como Metrorail, Metromover, Metrobus y Brightline. Foto: Wikipedia

Además del Tri-Rail, el Nu Stadium cuenta con conexión mediante otros sistemas de transporte como Metrorail, Metromover, Metrobus y Brightline, consolidando una red de movilidad que busca responder al crecimiento del turismo deportivo en el sur de Florida.