Otro gigante de Europa se sumó al interés por el “Diablito” Echeverri

Uno de los gigantes de una de las principales ligas de Europa hizo una oferta para quedarse con el ex River. Conocé todos los detalles en la nota

Claudio Echeverri en el Manchester City. Foto: REUTERS

El Borussia Dortmund elevó una propuesta al Manchester City para llevarse a préstamo a Claudio Echeverri.

La oferta consiste en una cesión con opción de compra. El club alemán se posiciona como alternativa ante el desinterés de Roma y la reticencia del jugador a sumarse al Girona.

Claudio Echeverri en Manchester City. Foto: Instagram @claudioecheverri_

El City Group prioriza mantener al futbolista dentro de su estructura, mientras Guardiola considera necesario que Echeverri sume experiencia en Europa antes de integrarse al primer equipo.

Desde su llegada en febrero, el ex River disputó minutos en la FA Cup, Premier League y Mundial de Clubes, donde marcó un gol antes de sufrir una lesión.

Claudio Echeverri en el Manchester City Foto: @ManCityES

El futuro de Echeverri en el Manchester City permanece incierto, pero varios equipos importantes buscan quedarse con el pase de una de las principales promesas del fútbol argentino.