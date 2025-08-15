Otro gigante de Europa se sumó al interés por el “Diablito” Echeverri
El Borussia Dortmund elevó una propuesta al Manchester City para llevarse a préstamo a Claudio Echeverri.
La oferta consiste en una cesión con opción de compra. El club alemán se posiciona como alternativa ante el desinterés de Roma y la reticencia del jugador a sumarse al Girona.
El City Group prioriza mantener al futbolista dentro de su estructura, mientras Guardiola considera necesario que Echeverri sume experiencia en Europa antes de integrarse al primer equipo.
Desde su llegada en febrero, el ex River disputó minutos en la FA Cup, Premier League y Mundial de Clubes, donde marcó un gol antes de sufrir una lesión.
El futuro de Echeverri en el Manchester City permanece incierto, pero varios equipos importantes buscan quedarse con el pase de una de las principales promesas del fútbol argentino.