Champions League: el Chelsea de Enzo Fernández goleó al Barcelona y el Manchester City cayó ante el Bayer Leverkusen

El 3-0 en Stamford Bridge y el 2-0 en el Etihad Stadium fueron las grandes sorpresas en la primera jornada de la fecha 5. Claudio “Diablito” Echeverri no tuvo minutos ante su ex equipo. Cómo salieron los otros partidos.

Enzo Fernández, Chelsea vs Barcelona. Foto: REUTERS

Chelsea goleó 3-0 al Barcelona por la fecha 5 de la Champions League. Los goles del partido en Stamford Bridge los marcaron Jules Koundé en contra, Estevao y Liam Delap. Por su parte, la otra sorpresa de la jornada fue la caída del Manchester City 0-2 como local ante Bayer Leverkusen.

Ambos encuentros tuvieron presencia argentina: Enzo Fernández jugó los 90 minutos para los “Blues”, mientras que Claudio Echeverri estuvo en el banco, pero no ingresó ante los “Cityzens”.

Con este resultado, los de Hansi Flick, que jugaron medio tiempo con uno menos por expulsión del uruguayo Ronald Araujo, ven muy complicada su clasificación entre los ocho primeros de la fase liguera de la Champions, ya que se ubican en la 15° posición.

La próxima fecha, Chelsea visitará al Atalanta, el martes 9 de diciembre a las 17 (hora argentina). El mismo día a la misma hora, Barcelona recibirá al Eintracht Frankfurt.

Manchester City cayó como local ante Bayer Leverkusen

Por su parte, el City de Pep Guardiola perdió 0-2 como local ante el Leverkusen y dejó pasar la posibilidad de ubicarse primero en la tabla de la Champions.

Los goles en el Etihad Stadium los marcaron Alejandro Grimaldo y Patrik Schick. De esta manera, el conjunto alemán trepó a la décimo tercera posición.

La próxima fecha, Manchester City visitará nada menos que al Real Madrid, el miércoles 10 de diciembre a las 17 (hora argentina). El mismo día a la misma hora, Bayer Leverkusen recibirá a Newcastle.

