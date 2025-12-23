Adiós al sueño de River: el Manchester City anunció el futuro del “Diablito” Echeverri

Tras su abrupta salida del Bayer Leverkusen, el talentoso volante tendrá un nuevo rumbo en su carrera en un club ligado a los Citizens. Conocé todos los detalles en la nota.

Claudio Echeverri en el Manchester City. Foto: REUTERS

El sueño de River de volver a contar con una de sus estrellas de Inferiores terminó a poco de nacer.

Tras su pronta salida del Bayer Leverkusen, donde no tuvo minutos, el Manchester City le encontró rápidamente un destino a Claudio “Diablito” Echeverri en un club muy “cercano”.

Echeverri debutó con una derrota Foto: REUTERS

Es que el volante que brilló en las selecciones juveniles irá a préstamo al Girona, club español que tiene los mismos dueños que los Citizens.

El talentoso mediocampista es la nueva esperanza del club catalán para salir de los puestos de descenso: está en el puesto 18 y solo ganó dos de los 17 partidos que disputó en LaLiga.

La historia de Claudio Echeverri Foto: claudioecheverri_

El sueño del futbolista era volver al país pero tendrá que esperar: ahora, su objetivo es sumar rodaje en Europa y soñar con un lugar en la Selección mayor.