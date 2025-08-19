El “Diablito” Echeverri deja el Manchester City: se va a un grande de Alemania y tendrá a otro ex River como compañero

El joven fue cedido en un préstamo que no tiene opción de compra. Pep Guardiola no lo tenía entre sus prioridades para esta temporada.

Claudio "Diablito" Echeverri en el Manchester City. Foto: Instagram claudioecheverri_

El paso de Claudio Echeverri por el Manchester City se interrumpió antes de lo esperado: el “Diablito” se marcha al Bayer Leverkusen, en el marco de un préstamo que no tiene cláusula de compra. El argentino buscará sumar más minutos en Alemania, ya que aún no estaba entre las prioridades de Pep Guardiola.

La información fue confirmada por Matteo Moretto, periodista especializado en mercado de pases. “Fue el futbolista el que eligió ir al Bayer a pesar de las muchas ofertas que recibió“, indicó acerca de la decisión del futbolista formado en River.

Claudio Echeverri en el Manchester City. Foto: REUTERS

El salario que recibía Echeverri en Manchester City será costeado por el Leverkusen, por lo que se espera que tenga un rol importante en el equipo alemán. Allí tendrá a un compañero argentino, también formado en River: Exequiel Palacios, una de las figuras del equipo.

Se trata de una nueva etapa, tanto para Claudio Echeverri como para el Bayer Leverkusen.

Exequiel Palacios, Bayer Leverkusen. Foto: X @bayer04fussball

El argentino busca sumar minutos luego de su paso por el Manchester City. Si bien pudo jugar un partido en el Mundial de Clubes y hasta anotó un gol destacado de tiro libre, iba a estar marginado en el plantel según los planes de Pep Guardiola.

El equipo alemán, por su parte, cerró un ciclo exitoso de Xabi Alonso al frente del plantel. El paso del entrenador dejó un balance de tres títulos: Bundesliga, Copa de Alemania y Supercopa de Alemania, entre 2023 y 2024. Ahora es el turno de Erik ten Hag, quien comienza su periodo al frente del Leverkusen con la incorporación del argentino.

Claudio "Diablito" Echeverri en el Manchester City. Foto: Instagram claudioecheverri_

Antes de conocerse la noticia, Echeverri fue incluido por Lionel Scaloni en la prelista de la Selección Argentina para la doble fecha de Eliminatorias para el Mundial 2026.

Otros equipos que estuvieron cerca de llevarse al “Diablito” fueron Roma y Girona, que pertenece al City Group, aunque finalmente el deseo del jugador primó: fue cedido al Bayer Leverkusen para jugar en la Bundesliga.