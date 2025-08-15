Vuelve la Premier League: quiénes son los 16 jugadores argentinos que estarán en el arranque del fútbol inglés

La temporada 2025/26 pone primera y, como es costumbre, habrá presencia argentina en gran parte de los equipos. Un repaso por el presente de cada uno.

Trofeo de la Premie League Foto: REUTERS

La temporada 2025/26 de la Premier League puso primera este viernes 15 de agosto y, como es costumbre, los futbolistas argentinos serán protagonistas.

Distribuidos en 12 clubes, son 16 los jugadores nacidos en nuestro país que buscarán dar pelea en una de las ligas más importantes de Europa. Un repaso por el presente de cada uno.

Alexis Mac Allister campeón con Liverpool Foto: Instagram @alemacallister

Quiénes son los futbolistas argentinos de la Premier League

Liverpool

El campeón defensor mantiene entre sus filas a Alexis Mac Allister. El número “10″ y uno de los capitanes de los “Reds” llegó al club a mediados de 2023 y posee en su haber 14 goles y 13 asistencias, además de la reciente Premier League y la Copa de la Liga 2024.

Chelsea

El flamante campeón del mundo tiene entre sus filas a dos argentinos. Por un lado, Enzo Fernández es dueño del mediocampo “blue” desde su arribo en enero de 2023. Además de obtener la Conference League 2024/25 y el Mundial de Clubes 2025, el volante registra 16 goles y 23 asistencias en 115 partidos con el club londinense.

Aaron Anselmino es el otro argentino dirigido por Enzo Maresca. El exdefensor de Boca llegó al club a principios de este año, pero recién debutó en la goleada ante Benfica en junio, por el MdC, donde sumó un puñado de minutos.

De todas maneras, habrá que esperar para saber si Anselmino tendrá acción en la Premier League. Tras su estreno en los “Blues”, afirmó que su idea es “sumar minutos” y en los últimos días se lo vinculó al Racing de Estrasburgo, donde sería compañero de Valentín Barco, viejo conocido en el “Xeneize”.

Aaron Anselmino Foto: Instagram @aaron.anselmino

Manchester City

El conjunto dirigido por Pep Guardiola cuenta con Claudio Echeverri en el plantel. Desde su arribo en enero de este año, el “Diablito” disputó tan solo 64 minutos, donde anotó un gol en la goleada 6-0 ante Al-Ain por el Mundial de Clubes.

La dirigencia “cityzen” busca un nuevo destino para el ex River, que no tendría un lugar asegurado en el plantel. En un principio se pensó en el Girona (parte del City Group), luego sonó la Roma, pero por el momento no hubo avances y el destino del juvenil es incierto.

Manchester United

Manchester United tiene dos argentinos entre sus filas, aunque ambos no estarán desde el arranque esta temporada de la Premier League.

Por un lado, Lisandro Martínez se encuentra recuperándose de la rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda y se estima que volverá a las canchas recién a principios de 2026. Se trata de la sexta lesión que sufre desde su llegada al club en 2022, aunque no le impidió lograr dos títulos: Copa de la Liga en 2023 y FA Cup en 2024.

Diferente es el caso de Alejandro Garnacho. Pese a ser de las mejores cartas ofensivas de los “Red Devils”, sus cortocircuitos con el entrenador Ruben Amorim lo dejaron afuera del plantel. De todas maneras, no se alejaría de la Premier League: en los últimos días, el delantero sonó como posible refuerzo del Chelsea.

Alejandro Garnacho, afuera del Manchester United Foto: NA

Tottenham

Pese a haber sonado en clubes de alto vuelo como Real Madrid, Cristian Romero se afianza para ser el capitán del Tottenham en la nueva edición de la Premier League. El central de 27 años lleva disputados más de 120 partidos con los “Spurs”, donde consiguió la Europa League 24/25.

Brighton & Hove Albion

Facundo Buonanotte regresó a las “Águilas” tras el préstamo en Leicester City, donde disputó 50 partidos. Su paso por el fútbol inglés podría terminarse pronto: Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund y Olympique de Lyon son algunos de los pretendientes, que estarían dispuestos a desembolsar una cifra cercana a los 40 millones de euros.

Aston Villa

Los dos argentinos del Aston Villa comenzarán la Premier League con realidades diferentes. Cuando todo parecía que Emiliano Martínez abandonaría el club tras el final de la temporada pasada, el “Dibu”, que sonó como refuerzo top del Manchester United, participó en los amistosos de pretemporada de los “Villanos” y su futuro es incierto.

Dibu Martínez y un futuro incierto en Aston Villa Foto: Instagram @emi_martinez26

Barcelona y PSG aparecen como posibles destinos, aunque sin negociaciones formales. Mientras tanto, en Birmingham adelantaron su reemplazo con el fichaje de Marco Bizot, experimentado arquero neerlandés de 34 años. De esta manera, el futuro del campeón del mundo genera expectativa en el mercado europeo.

Por su parte, Emiliano Buendía volvió al Aston Villa tras seis meses a préstamo en Bayer Leverkusen. Medios ingleses afirman que el entrenador Unai Emery no tendrá en cuenta al marplatense de 28 años, que de todas maneras no se mudaría del fútbol inglés.

Medios locales vinculan a Buendía con el recién ascendido Leeds, que tiene como DT a Daniel Farke, quien ya tuvo al argentino en el Norwich, donde el volante alcanzó su mejor rendimiento.

Crystal Palace

Walter Benítez llegó en este mercado de pases al campeón de la última FA Cup y ya consiguió un título: el domingo pasado, su equipo se consagró en la Community Shield. Pese a que no sumó minutos, el arquero ex PSV significa un gran refuerzo para las “Águilas”, que buscarán este envión ganador para pelear los puestos de clasificación a las copas europeas.

Walter Benítez en Crystal Palace Foto: Instagram @walterbenitezoficial

Nottingham Forest

Uno de los equipos históricos del fútbol inglés tiene entre sus filas a Nicolás Domínguez. El volante ex Vélez es una fija en el mediocampo “red” y actualmente se encuentra recuperándose de una lesión en los meniscos de su pierna izquierda y su vuelta en las canchas podría darse recién en un par de meses.

Bournemouth

Marcos Senesi es uno de los dos argentinos que visten la camiseta de Bournemouth. El defensor central ex San Lorenzo tiene más de 80 partidos en el club, al que llegó en 2022.

Por su parte, Julio Soler arribó a los “Cherries” en enero de este año proveniente de Lanús. Por el momento, el lateral izquierdo solo lleva disputados 5 partidos y buscará afianzarse en el fútbol europeo.

West Ham

Hace un año que Guido Rodríguez viste la camiseta de West Ham. Si bien el volante ex River fue titular apenas aterrizó en Inglaterra, en el último tiempo fue perdiendo terreno, por lo que no ve con malos ojos un cambio de aire. Según medios ingleses, tiene ofertas de clubes de segundo orden de Europa, del fútbol árabe y en los últimos días sonó con fuerza la posibilidad de una posible vuelta al América de México.

Everton

Durante su préstamo, Carlos Alcaraz convenció a la dirigencia de Everton, que le abonó 18 millones de euros a Flamengo para hacerse con el ex Racing de manera definitiva. El mediocampista suma 16 partidos con la camiseta de los “Toffees”, en los cuales marcó 2 goles y dio 3 asistencias. Para esta temporada, se espera una gran dupla con Jack Grealish, el flamante refuerzo del club de Merseyside.

Bonus track: Arsenal

Pese a que no será dentro del campo de juego, Arsenal es otro club inglés que sumó una figura argentina: Gabriel Heinze se convirtió en ayudante de campo de Mikel Arteta para ocupar el rol que dejó vacante Carlos Cuesta, quien se fue al Parma.

Gabriel Heinze en Arsenal Foto: X @Arsenal

“Nos complace anunciar el nombramiento de Gabriel Heinze como entrenador del primer equipo masculino en nuestro cuerpo técnico. Aporta una vasta experiencia como jugador y entrenador”, indicaron los “Gunners” en un comunicado oficial.

El vínculo del “Gringo” con el entrenador español tiene origen en el paso de ambos por el Paris Saint-Germain en la temporada 2001-02. De esta manera y ante una eventual suspensión de Arteta, no sería raro ver a Heinze dando indicaciones desde la línea de cal en esta Premier League.