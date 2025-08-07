La reacción de Alexis Mac Allister tras ser nominado al Balón de Oro 2025

El volante del Liverpool y la Selección Argentina se encuentra entre los 30 aspirantes a quedarse con el prestigioso galardón.

Alexis Mac Allister Foto: REUTERS

La revista France Football dio a conocer este jueves los 30 nominados al Balón de Oro 2025, entre los seleccionados para ganar el prestigioso premio se encuentra Alexis Mac Allister, quien compartió la noticia en sus redes sociales.

A modo de reacción ante la nominación, hombre del Liverpool y la Selección Argentina publicó en su cuenta de Instagram dos historias: una de sobre el anuncio oficial de la cuenta del Balón de Oro y otra de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que incluyó también a Emiliano “Dibu” Martínez y Lautaro Martínez, los otros argentinos que competirán en la prestigiosa gala.

La reacción de Alexis Mac Allister a su nominación al Balón de Oro Foto: Instagram @alemacallister

Si bien no parte como uno de los favoritos para ganar el galardón, la nominación de Mac Allister representa un reconocimiento a su presente y futuro.

Desde su llegada a Liverpool, el volante de 26 años se convirtió en un futbolista clave para el funcionamiento del equipo dirigido por Jürgen Klopp y ahora por Arne Slot.

En tanto, se mantiene en el máximo nivel con la Selección, consiguiendo la clasificación al Mundial 2026, a celebrarse en Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Alexis Mac Allister en la Selección Argentina. Foto: NA

Quiénes son los otros argentinos nominados al Balón de Oro

Emiliano “Dibu” Martínez irá nuevamente por el premio Lev Yashin, trofeo que se entrega al mejor arquero de la temporada. Fue ganador en 2023 y 2024.

Lautaro Martínez vuelve a estar nominado tras ser finalista de Champions y haber quedado segundo en la Serie A.

¿Cuándo es la gala del Balón de Oro?

La entrega del Balón de Oro 2025 tendrá lugar el 22 de septiembre en el Teatro de Chatelet, ubicado en París.

Los 30 nominados al Balón de Oro 2025