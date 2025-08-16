Thomas Müller eligió su equipo ideal y sorprendió a todos: incluyó a un exjugador de Boca que debutó de la mano de Carlos Bianchi

El histórico futbolista alemán destacó a Lionel Messi y a otro argentino que no entraba en los planes. De quién se trata.

Thomas Müller en Vancouver Whitecaps. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Después de 17 temporadas en el Bayern Múnich, Thomas Müller decidió cambiar de aire y se mudó a la Major League Soccer (MLS) para jugar en Vancouver Whitecaps.

La liga se encuentra revolucionada con la llegada del alemán de 35 años, que busca aportar su jerarquía al equipo canadiense. En una de las tantas entrevistas con la MLS para conocerlo a fondo, a Müller le pidieron que arme su equipo de fútbol 5 ideal y sorprendió al meter a un ex Boca.

Thomas Müller en Vancouver Whitecaps. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

La curiosa elección de Müller

El delantero incluyó a Manuel Neuer y Philipp Lahm, sus compañeros tanto en el Bayern como en la Selección de Alemania. Además, seleccionó a Lionel Messi, uno de sus más grandes rivales y con quien se volverá a ver las caras, esta vez en el fútbol de EEUU.

Luego, pasó a elegir a Brian White, atacante y capitán de su nuevo club. Messi no fue el único argentino que eligió Müller para su formación ideal, ya que en las filas sumó a Andrés Cubas, ex jugador del “Xeneize” y hoy su compañero en Vancouver Whitecaps.

Thomas Müller eligió su equipo ideal y sorprendió a todos. Video: MLS

El volante central, nacido en Boca Predio, debutó en el club de La Ribera en 2014 nada menos que bajo las órdenes de Carlos Bianchi, quien vio en él un gran potencial que nunca llegó a explotar.

Luego de préstamos en Pescara (Italia) y Defensa y Justicia, “Cubitas” se fue libre a Talleres en 2018. Tras dos años en Córdoba, el hoy futbolista de la Selección de Paraguay emigró al fútbol francés para vestir la camiseta del Nimes.

Thomas Müller y Andrés Cubas en Vancouver Whitecaps. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

El volante de 29 años llegó a Vancouver a mediados de 2022. Con la camiseta del club canadiense lleva disputados 121 partidos, con un gol y cinco asistencias. Además, conquistó la Copa de Canadá en tres ocasiones (2022, 2023 y 2024). Ahora, buscará aprovechar la llegada de Müller e intentará pelear los primeros puestos de la MLS.

¿Cuándo debuta Thomas Müller con Vancouver Whitecaps?

“Estoy muy contento de estar aquí y de tener esta oportunidad. Para ser honestos, quiero estar en la cancha lo más rápido posible, por eso estoy aquí”, aseguró el alemán en su presentación.

Thomas Müller y Andrés Cubas en Vancouver Whitecaps. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Ya instalado en suelo canadiense, se espera que su aparición sea este mismo este domingo 17 de agosto, cuando los “Caps” reciban en el BC Place a Houston Dynamo.

“Estoy acostumbrado a jugar fútbol, pero ahora voy a jugar soccer. Espero poder adaptarme muy rápidamente. No sé cuántos días necesitaré para conocer al grupo y a la liga”, indicó Müller.