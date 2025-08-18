Con Messi y varias sorpresas, Scaloni presentó la prelista de la Selección Argentina para el cierre de las Eliminatorias

El entrenador adelantó 31 nombres para los encuentros ante Venezuela y Ecuador en septiembre.

Lionel Messi, Selección Argentina. Foto: NA/Claudio Fanchi

Lionel Scaloni presentó la prelista de la Selección Argentina para los encuentros ante Venezuela y Ecuador en el marco de la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En una citación encabezada por el astro y capitán Lionel Messi, el director técnico argentino convocó a cuatro jugadores que son una novedad en la lista: el defensor Julio Soler del Bournemouth de Inglaterra, Claudio Echeverri del Manchester City, Alan Varela de Porto de Portugal y José Manuel López de Palmeiras de Brasil.

Lionel Messi, Selección Argentina. Foto: REUTERS/Rodrigo Valle.

En relación a la última convocatoria, donde se enfrentó a la selección de Chile y de Colombia, estas cuatro sorpresas reemplazarán al delantero Valentín Castellanos de la Lazio de Italia, Valentín Barco del Racing de Estrasburgo de Francia, Nicolás Domínguez del Nottingham Forest de Inglaterra y Enzo Fernández del Chelsea, quien fue expulsado ante Colombia y recibió dos fechas de suspensión.

Además, otro que se mete en la prelista tras un gran nivel en el Mundial de Clubes de la FIFA con el Inter de Milán de Italia hace poco más de un mes es Valentín Carboni, quien hoy milita en el Genoa donde debutó con un gol ante el Vicenza en la Copa Italia.

Los únicos convocados del fútbol argentino

Por su parte, los únicos jugadores del fútbol argentino en la lista de Lionel Scaloni son los defensores Marcos Acuña y Gonzalo Montiel, ambos de River, mientras que el entrenador ratificó la citación de Franco Mastantuono, flamante refuerzo del Real Madrid de España.

El cuerpo técnico de la Selección Argentina planea recortar dos o tres nombres de esta lista para conformar el plantel definitivo que se prepara para enfrentar a su par de Venezuela en el estadio Monumental el próximo jueves 4 de septiembre y, al siguiente martes, cerrar la participación en estas Eliminatorias Sudamericanas ante Ecuador en Guayaquil.