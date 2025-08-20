En un partido caliente, Huracán cayó ante Once Caldas y quedó eliminado de la Copa Sudamericana

El Globo cayó 3 a 1 en Parque Patricios en un encuentro marcado por los expulsados. Ahora, el equipo de Kudelka deberá apuntar todo al torneo local.

Copa Sudamericana, Huracan vs. Once Caldas. Foto: EFE

Huracán cayó como local por 3 a 1 ante Once Caldas y quedó eliminado de la Copa Sudamericana.

Los goles para el conjunto colombiano los convirtieron Dayro Moreno por duplicado, a los 40’ del primer tiempo y a los 43 minutos de la segunda parte, y Michael Barrios, a los 20’ del complemento.

En tanto, Matko Miljevic de penal abrió el marcador para el Globo a los 38 minutos de la etapa inicial.

Por su parte, Juan Bizans y el propio Miljevic se fueron expulsados en el elenco de Parque Patricios, a los 45’ del primer periodo y a los 28 minutos del segundo, respectivamente.

La crónica del partido

A los 38’ del primer tiempo, Matko Miljevic anotó desde el punto penal e igualó la serie 1-1 en el resultado global, luego de que Kevin Cuesta se llevó puesto a Juan Bisanz adentro del área.

Un minuto después del gol, la salida desde el medio de Once Caldas liquidó la alegría del Globo. Dayro Moreno empujó la pelota al fondo de la red e igualó el resultado del encuentro, dejando la serie 2-1 a favor del cuadro colombiano.

En los instantes finales, Juan Bisanz realizó una acción indebida y el árbitro Paulo Zanovelli, a instancias del VAR, no dudó en mostrarle la tarjeta roja.

A pesar de disponer solamente de 10 jugadores dentro del campo de juego, el Globo mostró condiciones para volver a adelantarse en el duelo. No obstante, a los 20’ del segundo tiempo, Barrios recibió la pelota dentro del área y marcó el segundo para el equipo de Manizales.

A los 28 minutos, los dirigidos por Kudelka sufrieron otro revés por la expulsión de Matko Miljevic, a instancias de VAR, tras sujetar del cuello a Mateo García. Además, el encargado de impartir justicia había mostrado la tarjeta a César Ibáñez y Mateo Zuleta, pero luego de la revisión, decidió revertir su decisión y solo amonestar a los futbolistas.

Con todo Huracán volcado al ataque, Once Caldas encontró el camino para anotar el tercer tanto y sentenciar la clasificación a los cuartos de final del torneo internacional. Dayro Moreno, figura del cotejo, culminó un contragolpe letal y batió la defensa de Hernán Galíndez.