Una prestigiosa revista de fútbol eligió una camiseta de Boca como la mejor de la historia: la utilizó Diego Maradona

La revista Panenka hizo una selección de las casacas más recordadas y el Xeneize se destacó en la votación.

Hinchas de Boca en La Bombonera. Foto: NA

Hay camisetas que quedan en la historia del fútbol. Boca Juniors puede sumarse una distinción más que llamativa, ya que una votación de una prestigiosa revista dio como resultado que una de sus casacas fue elegida como la mejor de la historia.

La revista Panenka indicó que la camiseta que utilizó Boca entre 1981 y 1982, también recordada por ser usada por Diego Maradona, fue la ganadora del concurso lanzado en sus redes sociales.

La camiseta de Boca del 1981/82 fue elegida como la mejor de la historia. Foto: Instagram Panenka

Este resultado se dio en el marco del lanzamiento del número 150 de la icónica revista de fútbol. Si bien los resultados se conocieron en las últimas horas, fue un proceso que llevó días y acumuló más de 100.000 votos en sus redes sociales, coronando a la camiseta del Xeneize como la mejor.

En un principio, la revista indicó las mejores 150 camisetas de la historia según su criterio. Luego, se abría el proceso de eliminación, que finalmente dejó a cuatro grandes finalistas.

Además de la remera de Boca de 1981/82 (Adidas), también compitieron la de Brasil de Francia 1998 (Nike), la de Alemania de Italia 1990 (Adidas) y la de Fiorentina de 1998/99 (Fila), camiseta que vistió Gabriel Batistuta. Pese a las grandes contrincantes, la azul y oro se llevó el primer lugar.

“El aficionado al fútbol reconocería una camiseta de Boca a un kilómetro de distancia y con los ojos vendados. Nos quedamos con esta”, escribieron desde la prestigiosa publicación. Además, llenaron las barras colocadas de “Épica” y “Diseño”.

Diego Maradona en Boca. Foto: Archivo

La casaca ganadora es muy recordada en el mundo del fútbol, pero en especial para los hinchas de Boca. Si bien su diseño es muy destacado y hace pocos años fue reeditada por Adidas, en el marco de su acuerdo con el Xeneize, lo deportivo tiene un valor muy grande.

Diego Armando Maradona vistió dicha camiseta en su primer paso por el club, en 1981. Además, con ella pudo conquistar su primer y único título en la institución, en el Metropolitano 1981. En total, disputó 40 partidos, donde anotó 28 goles y asistió en 16 oportunidades.