Libertad Vs Rosario Central Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Libertad vs. Rosario Central, por Copa Libertadores 2026? El partido se juega este Miércoles, 15/04/2026, a partir de las 19:00.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Tigo La Huerta, ubicado en Asunción.

¿Por dónde ver en vivo Libertad vs. Rosario Central, por Copa Libertadores 2026? El encuentro entre Libertad y Rosario Central se podrá ver en directo por Disney+ Premium, Flow Sports, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Libertad vs. Rosario Central, por Copa Libertadores 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Claus, Raphael, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Libertad choca ante Rosario Central, en duelo válido por Copa Libertadores 2026. La cancha del estadio Tigo La Huerta ya está lista para que el balón comience a moverse a las 19:00, y tú no te lo puedes perder.