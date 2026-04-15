Fluminense Vs Independiente Riv. (M) Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Fluminense vs. Independiente Riv. (M), por Copa Libertadores 2026? El partido se juega este Miércoles, 15/04/2026, a partir de las 21:30.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Jornalista Mário Filho, ubicado en Río de Janeiro.

¿Por dónde ver en vivo Fluminense vs. Independiente Riv. (M), por Copa Libertadores 2026? El encuentro entre Fluminense y Independiente Riv. (M) se podrá ver en directo por Disney+ Premium, Fox Sports, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Fluminense vs. Independiente Riv. (M), por Copa Libertadores 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Ospina Londoño, Jhon Alexánder, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Fluminense y Independiente Riv. (M) por Copa Libertadores 2026. La pelota comenzará a rodar a las 21:30 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Jornalista Mário Filho de Río de Janeiro.