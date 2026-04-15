Corinthians Vs Santa Fe Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Corinthians vs. Santa Fe, por Copa Libertadores 2026? El partido se juega este Miércoles, 15/04/2026, a partir de las 21:30.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Neo Química Arena, ubicado en Sao Paulo.

¿Por dónde ver en vivo Corinthians vs. Santa Fe, por Copa Libertadores 2026? El encuentro entre Corinthians y Santa Fe se podrá ver en directo por Disney+ Premium, Fox Sports 2, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Corinthians vs. Santa Fe, por Copa Libertadores 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Benítez, Juan Gabriel, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Corinthians choca ante Santa Fe, en duelo válido por Copa Libertadores 2026. La cancha del estadio Neo Química Arena ya está lista para que el balón comience a moverse a las 21:30, y tú no te lo puedes perder.