Independiente del Valle vs. UCV EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Libertadores 2026
Sigue en directo el partido entre Independiente del Valle y UCV por la Copa Libertadores 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.
¿A qué hora juegan Independiente del Valle vs. UCV, por Copa Libertadores 2026?
El partido se juega este Miércoles, 15/04/2026, a partir de las 23:00.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Banco Guayaquil, ubicado en Quito.
¿Por dónde ver en vivo Independiente del Valle vs. UCV, por Copa Libertadores 2026?
El encuentro entre Independiente del Valle y UCV se podrá ver en directo por Disney+ Premium, Fox Sports 3, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Independiente del Valle vs. UCV, por Copa Libertadores 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Espinoza Valles, Jordi Estanley, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.
Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Independiente del Valle recibe a UCV por Copa Libertadores 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Banco Guayaquil y el pitazo inicial se escuchará a las 23:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!
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