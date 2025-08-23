Esteban Ocon elogió su presente en Haas y lo comparó con su paso por Alpine: “Gente desmotivada”

El piloto francés, cuya salida ayudó a la llegada de Franco Colapinto, reveló que en la actualidad se encuentra en un “entorno saludable”.
sábado, 23 de agosto de 2025, 18:24
Esteban Ocon; Fórmula 1. Foto: Reuters.
Esteban Ocon, quien corrió de 2020 a 2024 para Alpine y actualmente representa a Haas en la Fórmula 1, apuntó contra la escudería francesa, en la cual hoy milita Franco Colapinto. “No siempre nos han escuchado. Y por eso algunos de los problemas siguen presentes después de cinco años”, disparó a seis días del Gran Premio de Países Bajos.

Ocon comparó además la escudería estadounidense con la actual casa de Colapinto: “Este equipo está increíblemente motivado. Puede sonar loco, pero he visto a gente desmotivada incluso trabajando en el paddock de Fórmula 1. Y eso es probablemente lo peor”, señaló en diálogo con Motorsport.

El corredor francés de 28 años recordó: “Para un piloto como yo, que pone su corazón y sudor en el trabajo, en hacerlo todo perfecto antes de salir a la pista, cuando llegas y ves a alguien pensando en su check-in del lunes, es bastante duro. Y eso lo he visto en el pasado”.

Esteban Ocon de Alpine. Foto: Reuters.
Comparado con mi experiencia anterior, es un entorno saludable. Nadie se esconde detrás de nada. Si no hacemos algo bien, lo hablamos y esperamos no repetirlo. Y lo hablamos de inmediato al final de la carrera”, añadió.

A su vez, Ocon llenó de elogios a su actual equipo: “No voy a decir que todo es perfecto. Hay cosas que debemos mejorar, obviamente. Pero tenemos una base muy sólida sobre la que trabajar desde que me uní, y estamos avanzando. Estoy contento con la dirección que estamos tomando”.

“Sólo necesitamos una plataforma más rápida. Si tenemos una base para pelear más arriba, estaremos listos para enfrentarnos a los grandes, 100%. Solo necesitamos algo decente con lo que trabajar en la pista, y luego nos ocuparemos del resto”, agregó esperanzado.

Franco Colapinto en Fórmula 1: días y horarios del GP de Países Bajos

Viernes 29 de agosto

  • Prácticas Libres 1: 7.30.
  • Prácticas Libres 2: 11.00.

Sábado 30 de agosto

  • Prácticas Libres 3: 6.30.
  • Clasificación: 10.00.

Domingo 31 de agosto

  • Carrera: 10.00.