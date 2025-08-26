Equi Fernández, a un paso del Bayer Leverkusen: ¿cuánto dinero le entraría a Boca por el traspaso?

El equipo que milita en la Bundesliga está dispuesto a desembolsar 30 millones de euros por el volante argentino.

Ezequiel Equi Fernández; Boca Juniors. Foto: X @BocaJrsOficial.

Tras su llegada al fútbol alemán, Claudio “Diablito” Echeverri puede tener un compatriota más en el Bayer Leverkusen, donde también juegan Exequiel Palacios y Alejo Sarco. Es que el Equi Fernández parece estar a un paso de desembarcar en la Bundesliga a cambio de una suma millonaria.

El volante surgido de las inferiores de Boca lleva una temporada en el Al-Qadisiyah de Arabia Saudita y pidió que acepten su transferencia a Alemania: el Leverkusen realizó una oferta de alrededor de 30 millones de euros, sin complementos pero con una cláusula de reventa del 15% sobre las ganancias futuras.

Equi Fernández podría jugar en la Bundesliga. Foto: Reuters.

En caso de concretarse el traspaso, al Xeneize le corresponderían alrededor de 1,5 millones por mecanismo de solidaridad.

En su primera temporada con Al-Qadisiyah, Fernández disputó 37 partidos, en los que anotó un gol y repartió cuatro asistencias. El equipo, que volvió a Primera para la temporada pasada, finalizó cuarto y fue subcampeón de la King’s Cup. Igualmente, lo más importante es que en Arabia mantuvo el gran rendimiento mostrado con la camiseta de Boca, motivo que provocó que importantes equipos europeos posaran sus ojos en él.

¿El futuro de Exequiel Palacios depende de la llegada de Equi Fernández al Leverkusen?

En las últimas semanas se multiplicaron los rumores que indicaban que Al Nassr y Al Ahli estarían dispuestos a desembolsar más de 50 millones de euros para fichar a Exequiel Palacios.

Aunque el director deportivo Simon Rolfes negó públicamente cualquier intención de vender al campeón del mundo, la directiva consideraría su salida ante una oferta formal de 45 millones de euros (USD 52.420.000), cifra que permitiría afrontar una renovación centrada en la captación de jóvenes talentos.

Exequiel Palacios podría irse del Bayer Leverkusen. Foto: X @bayer04fussball

La política de fichajes del Leverkusen en este mercado estuvo marcada por la apuesta a futbolistas con potencial de crecimiento. Además de la probable llegada del ex volante de Boca, el club sumó a varios jugadores menores de 23 años.

Entre los refuerzos más destacados figuran Malik Tillman (23 años, procedente del PSV) y Jarrel Quansah (22 años, desde el Liverpool). Otros fichajes relevantes incluyen a Loic Badé (25 años), Ibrahim Maza (19 años), Mark Flekken (32 años), Ernest Poku (21 años) y Christian Kofane (18 años).