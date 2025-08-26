Tibio festejo y polémico posteo de la pareja de Rodrigo Castillo: el escándalo que sacude a Lanús tras enfrentar a River

Este lunes por la noche, el Granate logró un empate agónico en condición de local con el gol del delantero formado en el ´Millonario´ y proveniente de Gimnasia La Plata.

El festejo de Castillo tras el empate Foto: X Lanús

La pareja del delantero de Lanús, Rodrigo Castillo, compartió una historia en su Instagram alentando a River y tratando de “equipo chico” al ´Granate´ en el partido que los del Sur del Gran Buenos Aires empataron ante el ´Millonario´ por el gol de Castillo.

Este lunes por la noche, Lanús logró un empate agónico ante River en condición de local con el gol del delantero formado en el ´Millonario´ y proveniente de Gimnasia La Plata, Rodrigo Castillo. El futbolista lleva anotado cuatro tantos en lo que va del Torneo Clausura y es el máximo goleador del certamen.

Sin lugar a duda, en Lanús están más que conformes con el rendimiento del delantero de 24 años, pero en el encuentro ante River, una publicación en Instagram de la pareja de Castillo generó revuelo en el equipo del Sur del Gran Buenos Aires.

El polémico posteo de la novia de Castillo Foto: Instagram

En el formato de historia de Instagram, la novia del oriundo de la localidad santafesina de Venado Tuerto compartió una foto con un amigo en la platea de Lanús con el texto “Siempre a tu lado River querido”, acompañado de un emoji de una gallina y un corazón.

Sin embargo, lo que más molestó en Lanús fue el segundo comentario que publicó en la foto donde decía que “los chiquitos festejan empates” refiriéndose al ´Granate´. Esto contrajo un sinfín de críticas en las redes sociales por parte de los hinchas de Lanús.

El polémico posteo de la novia de Castillo Foto: Instagram

River no pudo pasar del empate ante Lanús

River igualó este lunes como visitante por 1-1 ante Lanús, en un partido correspondiente a la sexta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Néstor Díaz Pérez.

El único gol del encuentro para el Millonario lo convirtió el lateral derecho Gonzalo Montiel, a los 32 minutos del segundo tiempo, mientras que Rodrigo Castillo anotó el del empate, a los 50 del mismo periodo.

River empató 1 a 1 ante Lanús Foto: NA

Con este resultado, el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo alcanzó el liderato en solitario del Grupo B del campeonato local con 12 unidades, a uno de ventaja de Vélez. Ahora, se medirá ante Unión de Santa Fe, el próximo jueves desde las 21:15, por los octavos de final de la Copa Argentina. Luego, recibirá a San Martín de San Juan el domingo 31 de agosto a partir de las 19:15.

Por su parte, el “Granate” no pudo sumar de a tres por tercera vez consecutiva en el certamen, luego de tres victorias al hilo en las primeras jornadas y de haber logrado el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras haber dejado en el camino a Central Córdoba de Santiago del Estero.