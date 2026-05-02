Lanús Vs Dep. Riestra Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Lanús vs. Dep. Riestra, por Torneo Apertura 2026? El partido se juega este Sábado, 02/05/2026, a partir de las 14:30hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Ciudad de Lanús, ubicado en Lanús.

¿Por dónde ver en vivo Lanús vs. Dep. Riestra, por Torneo Apertura 2026? El encuentro entre Lanús y Dep. Riestra se podrá ver en directo por ESPN Premium, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Lanús vs. Dep. Riestra, por Torneo Apertura 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Martínez, Sebastián, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Lanús y Dep. Riestra por Torneo Apertura 2026. La pelota comenzará a rodar a las 14:30 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Ciudad de Lanús de Lanús.