Always Ready Vs Lanús Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Always Ready vs. Lanús, por Copa Libertadores 2026? El partido se juega este Martes, 05/05/2026, a partir de las 21:30hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Municipal de El Alto, ubicado en El Alto.

¿Por dónde ver en vivo Always Ready vs. Lanús, por Copa Libertadores 2026? El encuentro entre Always Ready y Lanús se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Always Ready vs. Lanús, por Copa Libertadores 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Pérez Gutiérrez, Roberto Bruno, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Always Ready y Lanús por Copa Libertadores 2026. La pelota comenzará a rodar a las 21:30 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Municipal de El Alto de El Alto.