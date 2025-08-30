De la cancha a los escenarios: Sergio Ramos se lanza como cantante con “Cibeles”, tema dedicado al Real Madrid

Si bien ya había colaborado anteriormente con otros artistas, esta canción marca el debut del defensor como solista.

Sergio Ramos. Foto: REUTERS

Sergio Ramos, exfutbolista del Real Madrid que en la actualidad milita en el Monterrey mexicano, anunció este sábado su primer tema en solitario, titulado “Cibeles”, que estará disponible en todas las plataformas digitales este 31 de agosto.

Si bien Ramos ya había colaborado anteriormente con otros artistas, como Los Yakis en “No me contradigas” y Demarco Flamenco en “Otra estrella en tu corazón”, además de haber sido confirmado el pasado abril como uno de los colaboradores del nuevo álbum del cantante mexicano Carín León, “Cibeles” marca su debut como solista.

Sergio Ramos se lanza como cantante. Video: Instagram @sergioramos

Su nuevo tema parece ser un homenaje al Real Madrid y una clara declaración de su madridismo.

El video de presentación, compartido este sábado en sus redes sociales, repasa algunos de los momentos más destacados del defensor con el club blanco, e incluye la copa de la Champions League, culminando con la emblemática plaza de Cibeles de Madrid, lugar de celebración de los éxitos del club.

Sergio Ramos en el Real Madrid Foto: Reuters

El sevillano de 39 años, que permaneció 15 temporadas en el “Merengue”, conquistó cinco Ligas, cuatro Supercopas, dos Copas del Rey, cuatro Champions, 3 Supercopas de Europa y cuatro Mundiales de Clubes.