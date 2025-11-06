El sorpresivo saludo entre Milei y Rafa Nadal en Miami: “No lo puedo creer”

Javier Milei y Rafa Nadal se encontraron en el America Business Forum en Miami. El video del saludo entre el presidente argentino y el extenista español.

En el marco del evento "American Business Forum" al que fueron convocados. Foto: Noticias Argentinas

Javier Milei y Rafael Nadal coincidieron en el America Business Forum en Miami. Posterior al discurso del líder de La Libertad Avanza, mantuvieron un breve encuentro y el video del saludo entre ambos se viralizó rápidamente en las redes sociales. “Qué honor, no lo puedo creer”, expresó el presidente.

Milei participó de la segunda jornada del America Business Forum, el evento que reúne a líderes políticos, empresarios y celebridades. El jefe de Estado disertó pasadas las 18 del jueves 6 de noviembre y realizó una exposición con detalles vinculados a su programa de gobierno en Argentina y su mirada personal sobre el escenario internacional.

El presidente habló pasadas las 18 horas del jueves 6 de noviembre. Foto: EFE

Al poco tiempo, trascendió un video suyo en lo que parece ser una de las oficinas del Kaseya Center, recinto donde se lleva adelante el evento. Allí apareció el extenista español Rafael Nadal para saludarlo y se sacaron una foto.

El saludo entre Milei y Rafa Nadal en Miami

“No te la puedo creer ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Qué honor. No lo puedo creer", expresó Milei. “Presidente ¿cómo estamos?“, le dijo Nadal, acompañado de David Nalbandian y Carlos Moyá.

En un momento dado, parte de la comitiva que apareció en escena felicitó a Javier Milei por haber ganado las elecciones legislativas nivel nacional el pasado 26 de octubre. Frente a la mirada de Nadal, dijo: “Fue un momento bisagra. Era la confirmación del rumbo y la verdad que es un cambio en la composición de las Cámaras muy fuerte y nos va a permitir avanzar mucho más rápido en las reformas”.

“Al mismo tiempo, no va a estar el Congreso bloqueando las cosas que hacemos. Entonces, es como que podemos acelerar muchísimo más”, complementó. “Ya has estado muy acelerado”, bromeó una persona. “Ahora tengo un pie de 50 toneladas para poner arriba del acelerador”, anticipó Milei sobre las reformas y políticas que proyectará de ahora en adelante.

America Business Forum: quiénes disertaron además de Milei este jueves 6 de noviembre