Boca confirmó la gravedad de la lesión de Agustín Marchesín: ¿llega al partido contra Rosario Central?

El arquero de 37 años se lesionó en el cierre del partido y debió ser reemplazado por Leandro Brey. ¿Qué lesión sufrió?

Agustín Marchesín salió lesionado de su visita a Aldosivi. Foto: REUTERS

Sobre llovido, mojado: es que si algo no le conviene a Boca en este momento que empezó a hilvanar victorias y a tomar confianza, es que su arquero titular, Agustín Marchesín, se lesione y tenga que ser cambio obligado de los dirigidos por Miguel Ángel Russo.

Pero ese fue el panorama que debió enfrentar en la jornada de este domingo el Xeneize cuando visitó a Aldosivi en Mar del Plata.

El momento de la lesión de Agustín Marchesín ante Aldosivi. Foto: NA.

En una jornada desafortunada, el arquero de Boca exigió de más su pierna derecha y acabó pidiendo el cambio, dado que no pudo continuar en el terreno de juego.

La lesión de Agustín Marchesín: ¿cuánto tiempo estará fuera de las canchas?

Boca ganó 2 a 0 a Aldosivi y pudo reunir su tercera victoria consecutiva. Sin embargo, no todo fue sonrisas porque hubo que lamentar la lesión de uno de sus jugadores titulares indiscutidos, Marchesín.

El arquero de 37 años sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna derecha y sería baja para el encuentro Interzonal de la octava fecha del vigente Torneo Clausura ante Rosario Central.

La jugada en donde se lesiona Agustín Marchesín. Video: X/@DeportesAlTacok

Marchesín sufrió esta lesión cuando el partido ya estaba acabando, justamente a los 45 minutos del segundo tiempo, pero debió ser reemplazado por Leandro Brey porque no podía continuar en el campo de juego.

El momento de la lesión se dio cuando Marchesín recibió la pelota en su área y quiso salir jugado con un amague ante el delantero de Aldosivi, Facundo De La Vega. En ese amague, en donde recortó hacia adentro, enseguida soltó el esférico hacia un compañero, porque fue el momento exacto en el que sintió el pinchazo en su pierna derecha.

Para la próxima fecha Boca deberá visitar el estadio Gigante de Arroyito para enfrentarse al Rosario Central de Ángel Di María, una fecha que coincide con el compromiso Interzonal de ambos clubes.

El partido se disputará desde las 17:30 del próximo domingo 14 de septiembre, cita en la que no podrá decir presente Marchesín, recuperándose de su desgarro.