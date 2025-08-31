Boca Juniors estira su racha positiva: le ganó a Aldosivi y acumula tres victorias consecutivas

Con goles de Lautaro Di Lollo y Rodrigo Battaglia, el ‘Xeneize’ se impuso al ‘Tiburón’ en Mar del Plata y quedó tercero en el Grupo A.

Boca venció a Aldosivi como visitante. Foto: NA.

Tras la racha más extensa sin conseguir tres puntos en toda su historia, Boca Juniors acumula tres victorias consecutivas tras vencer por 2-0 a Aldosivi de Mar del Plata.

El gol de Lautaro Di Lollo, al término del primer tiempo, y el cabezazo de Rodrigo Battaglia, a los 35 de la segunda mitad, le permitieron al Xeneize alcanzar la tercera posición en el Grupo A del Torneo Clausura 2025 y ubicarse en zona de clasificación a la Copa Libertadores en la Tabla Anual.

Lautaro Di Lollo abrió el marcador en Mar del Plata. Foto: NA.

Si bien no jugó bien en el estadio José María Minella, Boca supo sostener una importante victoria gracias a una gran atajada de Agustín Marchesín frente a Tiago Serrago en la previa al gol de Battaglia, y a la solidez que mostraron sus defensores.

Cabe destacar que, cuando faltaban segundos para la finalización del partido, el arquero del club de La Ribera sintió un tirón y debió ser sustituido por Leandro Brey.

Los goles de Boca en la victoria contra Aldosivi

El primer gol estuvo marcado por una salida rápida y equivocada del arquero Jorge Carranza, que supo interceptar Carlos Palacios. El volante le puso un centro exquisito a Di Lollo, que cabeceó muy bien al primer palo.

El gol de Lautaro Di Lollo. Video: X @SC_ESPN

El segundo tanto llegó tras un gran centro desde el tiro de esquina de Leandro Paredes que Rodrigo Battaglia supo conectar muy bien para agarrar a contrapierna al arquero del Tiburón.

El gol de Rodrigo Battaglia. Video: X @SC_ESPN

De este modo, Boca Juniors consiguió tres puntos vitales para su gran objetivo: ganar el Torneo Clausura y clasificar a la Copa Libertadores.

El resumen del partido entre Aldosivi y Boca