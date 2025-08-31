Boca Juniors estira su racha positiva: le ganó a Aldosivi y acumula tres victorias consecutivas
Tras la racha más extensa sin conseguir tres puntos en toda su historia, Boca Juniors acumula tres victorias consecutivas tras vencer por 2-0 a Aldosivi de Mar del Plata.
El gol de Lautaro Di Lollo, al término del primer tiempo, y el cabezazo de Rodrigo Battaglia, a los 35 de la segunda mitad, le permitieron al Xeneize alcanzar la tercera posición en el Grupo A del Torneo Clausura 2025 y ubicarse en zona de clasificación a la Copa Libertadores en la Tabla Anual.
Si bien no jugó bien en el estadio José María Minella, Boca supo sostener una importante victoria gracias a una gran atajada de Agustín Marchesín frente a Tiago Serrago en la previa al gol de Battaglia, y a la solidez que mostraron sus defensores.
Cabe destacar que, cuando faltaban segundos para la finalización del partido, el arquero del club de La Ribera sintió un tirón y debió ser sustituido por Leandro Brey.
Los goles de Boca en la victoria contra Aldosivi
El primer gol estuvo marcado por una salida rápida y equivocada del arquero Jorge Carranza, que supo interceptar Carlos Palacios. El volante le puso un centro exquisito a Di Lollo, que cabeceó muy bien al primer palo.
El segundo tanto llegó tras un gran centro desde el tiro de esquina de Leandro Paredes que Rodrigo Battaglia supo conectar muy bien para agarrar a contrapierna al arquero del Tiburón.
De este modo, Boca Juniors consiguió tres puntos vitales para su gran objetivo: ganar el Torneo Clausura y clasificar a la Copa Libertadores.