Lionel Scaloni criticó la fecha de la Finalissima ante España: “Hubiera preferido no jugarla antes del Mundial”

El entrenador de la Selección Argentina argumentó que su mayor preocupación es que los jugadores no lleguen con lesiones a la cita mundialista, que se disputará del 11 de julio al 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México.

Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina.

El técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, criticó este lunes la fecha asignada para el partido de la Finalissima ante España, en marzo próximo, por considerarla muy cercana al comienzo del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

“Hubiera preferido no jugarla antes del Mundial”, declaró Scaloni, durante una entrevista con el medio deportivo ‘TNT Sports’.

Y agregó: “España no pudo porque tenía la Nations League, que se inventaron ellos y a nosotros como sudamericanos nos mató, porque no podemos competir contra europeos porque ellos hicieron su propio torneo”.

Lionel Scaloni criticó la fecha de la Finalissima ante España. Foto: NA.

La Finalissima será disputada por los campeones de América y Europa. El mes de marzo fue elegido para jugar el partido en caso de que la selección de España logre la clasificación directa al Mundial. Si la ‘Roja’ quede segunda, deberá afrontar una repesca que se solaparía con la Finalissima.

“Ahora que nosotros sí podemos, ellos no pueden porque juegan la clasificación del Mundial. Y un partido de semejante importancia, jugarlo a dos meses del Mundial... sinceramente, no pensé que se iba a jugar”, indicó el técnico.

Y señaló: “Ya veremos si se juega, porque también es verdad que España a priori sí va a ser primera del grupo y podrá jugar en marzo. Pero está todo muy en el aire y nosotros necesitamos cosas concretas. Ya veremos si se confirma”.

Lionel Scaloni argumentó que la fecha de la Finalissima es muy cercana al inicio del Mundial 2026.

El entrenador del campeón mundial y bicampeón de América justificó también su desacuerdo en términos deportivos: “Ganar es difícil y hacerlo ante selecciones de ese nivel es complejo. No hay que cometer errores. Lo importante es sentirnos capaces de pelear el Mundial y tener fortuna de que no haya lesiones”.

Scaloni agregó que su mayor preocupación es que los jugadores no lleguen con lesiones a la cita mundialista de junio: “Lo más importante para nosotros es que lleguen sanos, este año va a ser muy duro. La mayoría juega en grandes equipos y llegan al final de temporada con 60 partidos”.

El calendario de la Selección Argentina

Este jueves 4 de septiembre, la ‘Albiceleste’ recibirá a Venezuela en el Monumental. Luego, el martes 9 visitará a Ecuador en cumplimiento de la última jornada de las eliminatorias sudamericanas.

Argentina se enfrentará a Venezuela en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas. Foto: Reuters.

Argentina llega como líder indiscutido de la clasificación, con 35 puntos tras disputarse las primeras 16 fechas, en las que consiguió 11 triunfos, dos empates y tres derrotas, convirtiendo un total de 28 goles.

Por otro lado, en octubre de este año, el seleccionado de Scaloni jugará dos partidos amistosos en Estados Unidos, donde se enfrentará nuevamente a Venezuela, y luego a Puerto Rico.