Scaloni palpitó el duelo ante Venezuela: el último partido de Messi, la posible formación y la incertidumbre sobre la Finalissima

El entrenador de la Selección Argentina brindó una conferencia de prensa antes de la penúltima fecha de las Eliminatorias.

Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina. Foto: X @Argentina

Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa este miércoles en la previa del duelo de este jueves entre la Selección Argentina y Venezuela en el Monumental, por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

“Es un partido, por lo que ya declaró Leo (Messi), que será emotivo, especial, lindo porque si es verdad que es el último por Eliminatorias hay que disfrutarlo. Yo soy el primero que lo voy a disfrutar poder entrenarlo. Es un placer tenerlo y esperemos que la gente que va a ir a la cancha y que él mismo lo disfrute porque lo merece”, declaró el DT sobre el último partido de Lionel Messi por los puntos con la “Albiceleste”.

Sobre el posible once ante la “Vinotinto”, Scaloni señaló que “en principio (Nicolás) Otamendi no entrenó porque tenía un pequeño problema, pero va a estar disponible. Alexis (Mac Allister) no pudo entrenarse, casi no entrenó, no creo que forme parte”.

“La idea es poner lo mejor, pero dar una oportunidad a algún chico y que pueda jugar. Estamos en condiciones de poder hacerlo sin desvirtuar nada y siempre intentando hacer el mejor partido. El equipo está en condiciones de hacer retoques, hay chicos que piden pista. Hoy terminaremos de confirmar, será un entrenamiento más al 100% pensando en mañana”, agregó.

Por otro lado, Scaloni confirmó que “todos los jugadores van a viajar a Ecuador dependiendo cómo terminen, si hay sancionados o no, eso no va a cambiar”.

En tanto, se refirió a la situación de Emiliano Dibu Martínez, cuyo pase al Manchester United se cayó y hoy se encuentra marginado en el Aston Villa.

“Está bien, ayer estaba de cumpleaños, estaba alegre y bien. No se hizo su pase. Habrá tenido ilusión de jugar en Manchester como se decía, pero siempre es positivo y pensando en nosotros y a la vuelta en su club que ahora mismo tiene que pensar. En líneas generales lo vi bien”, explicó.

Qué dijo Lionel Scaloni sobre la Finalissima con España

“Son interrogantes, no tengo respuestas. No se sabe si se jugará la Finalissima con España en marzo, hay que esperar a ver qué pasa”, señaló.

Y cerró sobre el tema: “Nosotros esperamos a ver qué pasa con España en sus Eliminatorias. La fecha de junio 2026 igual, encontrar rivales si vamos a jugar acá. El bendito problema. Desde hace unos años para acá la Nations League complicó todo. No deja de ser incómodo porque no tenemos la seguridad de qué vamos a hacer en marzo. En junio sí encontraremos algún rival, pero la idea es jugar un partido acá”.