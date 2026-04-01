Lionel Scaloni, conferencia de prensa. Foto: NA,

Lionel Scaloni destacó este martes, luego del triunfo de la Selección por 5-0 en el amistoso disputado esta noche ante Zambia, en La Bombonera, que su equipo “entendió el mensaje”.

El entrenador comparó el rendimiento mostrado este martes con el del viernes pasado frente a Mauritania y señaló que, en aquel encuentro, el equipo tuvo pasajes del segundo tiempo en los que perdió el control del juego al no poder sostener la posesión de la pelota, situación que derivó en “complicaciones”.

Lionel Messi, Selección Argentina vs Zambia. Foto: REUTERS

El representativo nacional cerró la fecha FIFA con dos triunfos, ante Mauritania por 2-1 y con una goleada contra Zambia, ambos disputados en el estadio de Boca, a 72 días del inicio del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

“Hay jugadores que nos han dado y nos están dando un montón”

Lionel Scaloni afrontó la conferencia de prensa con su tranquilidad habitual, distinta a la que había demostrado luego del encuentro ante Mauritania, y afirmó que “el equipo jugó como sabe hacerlo”.

Selección Argentina vs Zambia. Foto: REUTERS

Además, el entrenador valoró que el equipo “reaccionó” y que, más allá del rival, lo ocurrido en el encuentro pasado “fue un accidente que puede pasar, pero no se puede volver a repetir”.

Como suele decir en cada conferencia, Scaloni recordó que ningún jugador tiene un lugar asegurado, al no tener tiempo para relajarse, y aseguró que sus convocatorias se definen con rendimiento, sentenciando: “Hay jugadores que nos han dado y nos están dando un montón, pero tienen que seguir igual porque es lo que demanda esta camiseta”.

En relación al próximo Mundial, luego de aclarar que el astro Lionel Messi no le confirmó si lo disputará o no, el oriundo de Pujato indicó que “hay que preparar a la gente porque va a ser durísimo lo que viene”.

Selección Argentina vs Zambia. Foto: REUTERS

Asimismo, deseó que sus dirigidos “puedan seguir” demostrando “un gran fútbol” como lo hicieron frente a Zambia, pero aclaró que se necesita tiempo para reemplazar a algunos jugadores “de época”. Por último, el entrenador albiceleste afirmó que “todos los que están acá tienen posibilidades”.