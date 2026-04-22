El histórico recibimiento del equipo millonario Foto: NA

El Comité de Seguridad en el Fútbol decidió prohibir el uso de papelitos en las tribunas de los estadios de fútbol ubicados en la Ciudad de Buenos Aires. La medida fue impulsada luego de que trascendiera lo acontecido en el Monumenta, cancha de River Plate, en la última edición del Superclásico, donde se registró un principio de incendio durante el recibimiento del equipo local.

La resolución rige de manera inmediata y alcanza a cualquier tipo de recibimiento del público. La fiesta que había planeado la Subcomisión del Hincha no resultó tal como era esperado: a la derrota con gol de penal a manos de Leandro Paredes se le sumó un imprevisto que podría haber terminado en catástrofe.

Cómo se inició el fuego durante el superclásico

Según la evaluación oficial, el fuego se originó a partir de los papelitos lanzados desde las tribunas al campo de juego, en la platea Centenario Alta. Las llamas alcanzaron a incendiar una butaca y muchos hinchas tuvieron que alejarse de la zona afectada.

El principio de incendio en la tribuna Centenario Alta

En la previa, se viralizó la astronómica cifra de papelitos que caería desde las tribunas: 52 toneladas de papel picado para recibir al equipo del Chacho Coudet.

Alcance de la prohibición en los estadios porteños

Tras analizar lo sucedido, las autoridades consideraron que este tipo de materiales representa un riesgo concreto de ignición en contextos de gran concurrencia, incluso cuando los clubes cuentan con protocolos y recursos de emergencia.

El histórico recibimiento del equipo millonario Foto: NA

En ese marco, el organismo comunicó a todas las instituciones que queda terminantemente prohibido el uso de papel picado como elemento de celebración en tribunas, plateas y sectores destinados al público.

La disposición alcanza a todos los escenarios deportivos dentro de la jurisdicción porteña y no distingue entre partidos de alta o baja convocatoria. El criterio adoptado es preventivo y apunta a evitar nuevos episodios similares.

Desde el comité señalaron que la decisión se tomó a partir de una evaluación integral del riesgo, más allá de que los operativos existentes hayan funcionado de manera correcta en el último encuentro.

El mensaje enviado a los clubes también aclara que no se autorizarán en el futuro acciones festivas que incluyan papelitos u otros elementos de características similares.

La medida marca un cambio histórico en una práctica habitual en el fútbol argentino y obliga a las hinchadas e instituciones a replantear los recibimientos bajo el eje prioritario de la seguridad del público.

Durante el recibimiento del equipo local, los hinchas atestiguaron un principio de incendio Foto: NA

Quiénes integran el Comité de Seguridad en el Fútbol que tomó la decisión

El Comité de Seguridad en el Fútbol de la Ciudad de Buenos Aires, organismo que resolvió la prohibición del uso de papelitos, está conformado por representantes de distintos poderes y áreas clave del Estado porteño. El comité incluye miembros del Poder Ejecutivo de la Ciudad, de la Legislatura porteña, del Ministerio Público Fiscal, de la Policía de la Ciudad y de la Agencia Gubernamental de Control (AGC).

Esta composición multisectorial le otorga al organismo facultades amplias para intervenir en la organización de espectáculos futbolísticos, evaluar riesgos y definir medidas preventivas que impactan directamente en los clubes y en el público asistente. Las decisiones se toman de manera colegiada y, en este caso, la prohibición fue aprobada por unanimidad.

Desde el propio comité indicaron que su rol no se limita a sancionar, sino que apunta a anticiparse a escenarios de riesgo, incluso cuando los clubes cuentan con protocolos de contingencia aprobados. Esa lógica preventiva fue la que prevaleció tras el episodio ocurrido en el estadio Monumental y derivó en la restricción que ahora rige en todos los estadios porteños.