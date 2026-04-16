Lionel Scaloni está entre los candidatos a dirigir al Real Madrid después del Mundial 2026. Foto: NA

La crisis deportiva del Real Madrid abrió un nuevo frente en los despachos del Santiago Bernabéu: la búsqueda de un entrenador capaz de devolverle identidad y títulos a uno de los clubes más exigentes del mundo.

Después de la reciente derrota ante el Bayern Múnich, todo indica que el ciclo de Álvaro Arbeloa no se extenderá más allá de junio. Y mientras la temporada se apaga sin gloria, la dirigencia ya mueve fichas en silencio.

Lionel Scaloni podría ser el reemplazante de Álvaro Arbeloa en el Real Madrid luego del Mundial 2030. Foto: NA

Según el diario español ‘El Mundo’, la cúpula encabezada por Florentino Pérez analiza una lista de candidatos de alcance internacional, donde sobresale un nombre que resuena fuerte en Argentina: Lionel Scaloni.

El actual seleccionador campeón del mundo con la ‘Albiceleste’ comparte nómina con pesos pesados como Jürgen Klopp, hoy en Red Bull tras su exitoso paso por Liverpool; Mauricio Pochettino, al frente de Estados Unidos; Didier Deschamps, líder del seleccionado francés; José Mourinho, actualmente en Benfica; y Zinedine Zidane, aunque su nombre aparece prácticamente descartado por su posible futuro con Francia.

Lionel Scaloni, un perfil que seduce a la cúpula del Real Madrid

En este escenario, Scaloni se posiciona como una opción que combina resultados y gestión. Campeón del mundo en Qatar 2022 y bicampeón de América, el oriundo de Pujato logró construir un grupo sólido en la Selección Argentina, incluso en contextos de máxima presión.

Su contrato vigente se extiende hasta fin de año, aunque la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ya dejó en claro su intención de renovarlo hasta el Mundial 2030.

Lionel Scaloni logró construir un grupo sólido en la Selección Argentina, incluso en contextos de máxima presión. Foto: NA

El dato no menor: Scaloni vive en España (Mallorca), lo que facilitaría una eventual negociación. Sin embargo, desde el entorno de la selección buscan blindarlo ante cualquier intento de seducción europea.

La pregunta ya está instalada: ¿puede el proyecto deportivo del Madrid competir con la estabilidad que hoy tiene el técnico en Argentina?

Un vestuario bajo presión y una decisión clave para Florentino Pérez

Con siete partidos por disputar en La Liga, el equipo se encuentra a nueve puntos del FC Barcelona, con el título prácticamente fuera de alcance y sin participación en otras competencias.

El golpe deportivo activó las alarmas en la dirigencia, al punto que Pérez bajó al vestuario tras la caída para dejar un mensaje contundente: una temporada sin títulos es un fracaso; dos, directamente, intolerables.

En caso de ser elegido por Florentino Pérez, Scaloni podría dirigir a Franco Mastantuono en el Real Madrid. Foto: EFE

En este contexto, la prioridad es alguien capaz de liderar un vestuario cargado de estrellas como Thibaut Courtois, Jude Bellingham, Vinicius Jr. y Kylian Mbappé, y al mismo tiempo potenciar a jóvenes como Arda Güler y Franco Mastantuono.

No se trata solo de elegir un nombre rutilante, sino de encontrar al conductor que logre cohesionar un plantel atravesado por la exigencia máxima. En ese tablero de decisiones, el nombre de Lionel Scaloni ya no es solo un rumor: es una posibilidad real que podría sacudir tanto al fútbol europeo como al argentino.