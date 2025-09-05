Lionel Messi se encontró con Charly García tras la victoria de la Selección Argentina: “Dios te bendiga”

El músico dijo presente en el Monumental, por lo que vivió un especial momento con el plantel luego del encuentro.

Charly García junto a Lionel Messi, Rodrigo de Paul y Chiqui Tapia. Foto: NA

Lionel Messi disputó el último partido oficial con la Selección Argentina en el país, algo que hizo que la noche del jueves sea más especial. Luego de una gran actuación, que incluyó dos goles en la victoria por tres a cero ante Venezuela, tuvo un grato encuentro con Charly García en el Monumental.

La despedida del rosarino con la camiseta albiceleste despertaba mucho interés, a tal punto que nadie quería perderse este evento. El icónico músico fue uno de ellos, que disfruto de la goleada de los dirigidos por Lionel Scaloni y luego pudo fotografiarse con futbolistas como Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister, entre otros.

El saludo entre Lionel Messi y Charly García. Video: X EmilianoRaddi.

El cantante estuvo una de las privilegiadas plateas y, una vez finalizado el encuentro, García protagonizó un especial momento junto a Messi, del que también participó Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA.

Más allá de la toma de la imagen que fue difundida en las redes sociales, también se volvieron a cruzar a la salida del estadio, con un cálido mensaje del artista para el capitán de la Selección Argentina.

Lionel Messi salió junto a Charly García. Foto: X

“Chau. Dios te bendiga”, le dijo Charly García desde su auto, cuando estrechó la mano de Lionel Messi en la noche del jueves en el Monumental.

Además de la goleada de Argentina a Venezuela: los otros resultados de la fecha de Eliminatorias

Argentina fue contundente con un tres a cero ante Venezuela, aunque en simultáneo se jugaron otros partidos en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Argentina vs Venezuela. Foto: REUTERS

Colombia se hizo fuerte de local y goleó por tres a cero a Bolivia, lo que aseguró su pase al Mundial. Lo mismo hizo Uruguay, que le propinó el mismo resultado a Perú, que también le brindó el pasaje a la cita mundialista.

Paraguay empató sin goles ante Ecuador, lo que también lleva a los dirigidos por Gustavo Alfaro al Mundial 2026, un gran logro del equipo. Por último, Brasil hundió aún más a Chile, con una goleada por tres a cero.

Uruguay vs Perú. Foto: REUTERS

De esta manera, ya se confirmaron todos los clasificados directos: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Colombia y Paraguay.

Solo resta conocer el cupo que irá al repechaje, que se define entre Venezuela (18) y Bolivia (17). La última fecha tendrá a la Vinotinto de local ante Colombia, mientras que la Verde hará lo propio en la altura contra Brasil.