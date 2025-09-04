¿El último partido de Messi en Argentina? Cuándo y a qué hora juega la Selección contra Venezuela por las Eliminatorias

La Selección Argentina tendrá su último examen en casa antes de la Copa del Mundo 2026, con un duelo que será especial dado que podría ser el último partido oficial de Lionel Messi por las Eliminatorias Sudamericanas en el país.

La Albiceleste recibirá a Venezuela desde las 20.30 en el Estadio Mas Monumental y con el arbitraje del chileno Piero Maza. El partido será televisado por Telefé, TyC Sports y Dsports.

Argentina terminará las Eliminatorias como puntero de la clasificación (lidera con 35 puntos) cuando restan las última dos jornadas, que serán decisivas para definir todos los que sacarán boleto directo y quién será el seleccionado que disputará el Repechaje por Conmebol. Detrás del equipo que dirige Lionel Scaloni se encuentran Ecuador y Brasil (25 unidades), los otros dos que aseguraron su pasaje a la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Las posibles formaciones de Argentina y Venezuela para el anteúltimo partido de Eliminatorias

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Nicolas Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás Paz o Franco Mastantuono; Lionel Messi, Julián Álvarez, Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro; Eduard Bello, Telasco Segovia, Cristian Cásseres, Jefferson Savarino; Josef Martínez, Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.

Messi juega su último partido oficial en casa

Tras 20 años de su debut en la selección argentina, Lionel Messi llega a su último partido oficial en casa -este jueves ante Venezuela por la penúltima fecha de las eliminatorias suramericanas del Mundial 2026- como líder absoluto de todas las estadísticas: nadie como él jugó tantos partidos, marcó tantos goles ni brindó tantas asistencias en la Albiceleste.

Con un saldo de 112 goles y 59 asistencias en 193 partidos oficiales con la celeste y blanca, el astro rosarino superó con creces al último gran ’10′, Diego Armando Maradona, pero también a leyendas de la talla de Gabriel Batistuta y excompañeros como Ángel Di María.

Por esto y todos los títulos que consiguió, el capitán argentino celebrará este jueves en Buenos Aires, ante Venezuela y cualquiera sea el resultado, un primer cierre de la historia de devoción y amor por su selección, después de cientos de gritos de gol, pero también de muchas adversidades y derrotas dolorosas ante las que, para alegría de todo un país, nunca se rindió.