Rugby Championship: Los Pumas hicieron un partidazo pero cayeron ante Australia en la última jugada

Cayeron 28 a 24 en el Queensland Country Bank Stadium. Era un partido clave de cara al Mundial 2027, ya que si Argentina se imponía, superaba a los Wallabies en el ránking y quedaban mejor posicionados de cara al sorteo.

Rugby Championship 2025, Australia vs. Los Pumas

Los Pumas hicieron un partidazo pero cayeron ante los Wallabies de Australia por 28 a 24 en partido correspondiente a la tercera fecha del Rugby Championship 2025.

El lamento de los argentinos sobre el final, más allá del resultado, fue por la chance perdida de superar en el ránking a los australianos y quedar mejor parados de cara al sorteo del Mundial 2027.

Rugby Championship 2025, Australia vs. Los Pumas Foto: EFE

La crónica del partido

El equipo de Contepomi comenzó con todo, se puso 21 a 7 y se fue al descanso con muy buenas sensaciones.

En el entretiempo, el local ajustó varias cosas de cara al complemento pero, en primer momento, aún no encontraba los caminos para vulnerar la barrera puma.

Rugby Championship 2025, Australia vs. Los Pumas Foto: EFE

Al llegar al empate en 21, Argentina tomó distancia a través de un penal de Juanchi Mallia y todo volvía a parecer quedar en manos nacionales.

Sin embargo, en la última jugada del partido y ya en tiempo cumplido, través de un try Angus Bell, los Wallabies se quedaron con la victoria y redondearon el marcador final con la conversión de James O’Connor.