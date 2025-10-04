Los Pumas lucharon hasta el final pero cayeron ante Sudáfrica, que se quedó con el Rugby Championship

El equipo de Felipe Contepomi cayó por 29 a 27 en el mítico estadio de Twickenham, cuna del rugby inglés donde Argentina hizo de local. Los Sprinboks ratificaron su poderío y se quedaron con un nuevo título.

Rugby Championship, Los Pumas vs. Sudáfrica Foto: Action Images via Reuters

Los Pumas perdieron en la última jornada del Rugby Championship ante Sudáfrica, que se quedó nuevamente con el título en el torneo que enfrenta a las cuatro potencias del Hemisferio Sur.

Los Springboks se recuperaron luego de un flojo primer tiempo y se quedaron con el triunfo por 29 a 27 y, de esta manera, consiguieron su segundo título consecutivo.

Rugby Championship, Los Pumas vs. Sudáfrica Foto: Action Images via Reuters

El equipo de Felipe Contepomi se fue en ventaja al entretiempo, pero la superioridad de los Springboks en las formaciones fijas les permitió a los sudafricanos dar vuelta el partido en la segunda parte.

Aprovechando la tarjeta amarilla recibida por Vivas, Sudáfrica se escapó en el marcador gracias a dos tries de Malcolm Marx y uno de Cobus Reinach y Sudáfrica se escapó 29-13.

Rugby Championship, Los Pumas vs. Sudáfrica Foto: Action Images via Reuters

Argentina reaccionó con un try de Delguy que aprovechó una error de manejo de los Sprinboks para quedar en partido en los últimos minutos.

Cuando el partido se moría, Carreras habilitó con una buena patada a Isgró, quien decoró el resultado para terminar con un ajustado 29-27 en Twickenham.