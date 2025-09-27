Los Pumas perdieron ante Sudáfrica y se quedaron sin chances en el Rugby Championship
Los Pumas no aguantaron el ritmo de los Springboks, que arrollaron al combinado argentino por un contundente 67-30 en la quinta jornada del Rugby Championship. De esta manera, el equipo de Felipe Contepomi ya no tiene chances de pelear por el título.
Noticia en desarrollo...