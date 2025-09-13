Rugby Championship 2025: cuándo vuelven a jugar Los Pumas y por qué ceden su localía

Luego de un gran triunfo ante Australia, el combinado argentino enfrentarán a Sudáfrica en las dos últimas fechas del torneo.

Los Pumas ceden su localía. Foto: Gaspafotos / Prensa UAR

Tras un valioso triunfo frente a Australia en la cuarta fecha, Los Pumas encaran la recta final del Rugby Championship con la mira puesta en Sudáfrica, su próximo y último rival en el certamen. El conjunto argentino disputará los dos encuentros restantes frente a los Springboks, aunque con una particularidad: el último partido se jugará en Inglaterra.

Tal como había anunciado la Unión Argentina de Rugby (UAR) en febrero, Argentina cedió su localía para el cierre del torneo por razones económicas y estratégicas. Así, el seleccionado nacional recibirá a Sudáfrica el 4 de octubre en el estadio Twickenham de Londres, una de las catedrales del rugby mundial.

Los Pumas se tomaron venganza en Australia Foto: Prensa UAR

Según explicó Gabriel Travaglini, presidente de la UAR, esta decisión apunta a “fortalecer el desarrollo del rugby argentino” a través de ingresos adicionales y mayor visibilidad internacional.

Los partidos que le quedan a Los Pumas:

Sudáfrica vs. Argentina - 27 de septiembre

Argentina vs. Sudáfrica - 4 de octubre (en Londres)

Ambos encuentros serán clave para las aspiraciones de Argentina, que todavía tiene chances matemáticas de pelear por el título, aunque depende de otros resultados.

Tabla de posiciones del Rugby Championship (tras 4 fechas):

Australia - 11 puntos Sudáfrica - 10 puntos Nueva Zelanda - 10 puntos Argentina - 9 puntos

Los Pumas suman 9 puntos. Foto: Gaspafotos / Prensa UAR

Con apenas dos puntos de diferencia entre el primero y el último, el Rugby Championship 2025 llega a su etapa más reñida. Cada punto será crucial, y Los Pumas lo saben. Vienen de una sólida actuación ante los Wallabies y buscarán repetir esa intensidad frente a una potencia como Sudáfrica, que también pelea por el título.

El desafío es grande, pero la ilusión está intacta. El cierre en Twickenham promete ser histórico, no solo por el escenario, sino por lo que está en juego.